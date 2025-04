SERIE D/H – Stangata sull’Ugento: il Giudice sportivo, gare del 27.04.2025

Le decisioni del Giudice sportivo in Serie D girone H dopo le partite giocate domenica 27 aprile 2025.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANGRI:

BRINDISI: Nicola Ragno (all., 1); Marko Rajkovic (4, “per aver colpito a gioco fermo con una gomitata al volto un avversario causandogli copiosa perdita di sangue”)

CASARANO:

COSTA D’AMALFI:

F. ANDRIA:

FASANO:

FRANCAVILLA IN S.:

GRAVINA:

ISCHIA: Matteo Arcamone (1)

MANFREDONIA: Ammenda di 2.000 euro (“Per avere propri sostenitori intonato cori offensive ed alzato uno striscione irriguardoso all’indirizzo degli organi federali nonché introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico, 12 fumogeni, nel settore loro riservato”); Michele Paglione (dir., 2)

MARTINA: Angelo Mancini (1)

MATERA:

NARDÒ:

NOCERINA:

PALMESE: Giovanni Ceparano (1)

REAL ACERRANA: Ammenda di 300 euro (introduzione e utilizzo di tre fumogeni)

UGENTO: Ammenda di 2.000 euro (“Per avere propri sostenitori intonato cori offensivi nei confronti degli organi federali durante il minuto di silenzio, nonché alcuni di essi rivolto, all’uscita degli spogliatoi, espressioni offensive all’indirizzo della terna. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine”); Luigi Cera (dir., 3 “per aver preso parte a un principio di rissa, nel corso della quale spintonava e rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo di un calciatore avversario”); Miguel Medina (sino al 30.06.2027, “Espulso per aver preso parte ad una rissa nel corso della quale colpiva un calciatore avversario con un pungo, alla notifica del provvedimento nell’abbandonare il terreno di gioco si avvicinava ad un altro avversario colpendolo con la fronte sul mento. Nella circostanza colpiva con violenza l’avambraccio di un A.A., avvicinatosi per separare i due calciatori, procurandogli forte dolore e prolungata sensazione di formicolio”); Juan Sanchez (3, “per aver colpito a gioco fermo un avversario con una gomitata al volto”).

VIRTUS FRANCAVILLA: Nicola Lanzolla (1); Alex Sirri (1)