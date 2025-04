SERIE A – Giudice sportivo, nessuna multa per il Lecce. Dieci gli squalificati

Nessuna ammenda dal Giudice sportivo all’indirizzo dell’Us Lecce per l’utilizzo di casacca non autorizzata e per aver rispettato il minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco secondo modalità alternative (la squadra si è riunita e abbracciata vicino la propria panchina, dove era stato allestito una sorta di altarino in memoria di Graziano Fiorita).

CALCIATORI – Due giornate e ammenda di 10.000 euro per Kenan Yildiz (Juventus); una giornata per Daniele Ghilardi (Verona), Alberto Grassi (Empoli), Andrea Carboni (Monza), Diego Coppola (Verona), Kingsley Ehizibue (Udinese), Liam Henderson (Empoli), Valentino Lazaro (Torino), Martin Payero (Udinese), Luca Ranieri (Fiorentina).

AMMENDE – 6.000 euro all’Atalanta (fumogeni lanciati in campo al 15′ dalla curva Pisani); 4.000 euro al Venezia; 2.500 euro al Verona e al Napoli.