LECCE – L’ultimo abbraccio del popolo giallorosso a Graziano Fiorita

Un afflusso continuo di uomini, donne, bambini (anche neonati in braccio ai loro genitori), anziani. Tifosi, appassionati, semplici cittadini. Tutti uniti dalla voglia di dare idealmente l’ultimo abbraccio a Graziano Fiorita sul prato del Via del Mare che fu la sua casa per circa 25 anni.

Da ieri mattina, sino a ieri pomeriggio inoltrato, la camera ardente allestita sulla pista del Via del Mare è stata presa d’assalto da migliaia di persone. Innumerevoli i fiori a contornare la bara, tutti di colore giallo e rosso. La famiglia Fiorita ha acconsentito che i tifosi potessero salutare nel suo stadio per l’ultima volta il loro congiunto. Accanto alla bara i rappresentanti dell’US Lecce, Saverio Sticchi Damiani, Corrado Liguori, Alessandro Adamo e Stefano Trinchera in primis. In mattinata ha presenziato il dt Pantaleo Corvino insieme alla squadra, accorsa per l’ultimo saluto al loro amico-collega. Presente una corposa delegazione della Curva Nord. Tanti anche gli ex allenatori o calciatori del Lecce presenti al Via del Mare, tra cui Fabrizio Miccoli, Checco Lepore, Andrea Saraniti, Luigi De Canio, Fabio Liverani, Antonio Rosati, Francisco Lima, Ernesto Chevanton, Giuseppe Vives, Marco Calderoni, Matteo Legittimo.

Oggi saranno svolti i funerali di Graziano. Ore 16, parrocchia Santa Famiglia, Copertino.