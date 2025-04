UGENTO-MARTINA – Autorete e Signorile, tre punti di platino per i giallorossi

Vincono le motivazioni al “Comunale”. Evidentemente più forti quelle dell’Ugento, assetato di punti per ricominciare a muovere la classifica in zona rossa dopo tre turni a bocca asciutta; meno solide quelle del Martina che allunga la striscia senza vittorie a cinque partite e viene agganciato al terzo posto dalla Fidelis Andria.

Lunga e complicata trasferta per i circa cinquanta tifosi biancazzurri che hanno assistito ad una prova balbettante della propria squadra. Si gode la vittoria l’Ugento che infila due volte la porta di Martinkus, in avvio e sul finire di gara, e si prepara alla trasferta di Fasano col morale decisamente più alto rispetto agli ultimi tempi. Oliva deve fare i conti con la squalifica di Ancora e l’indisponibilità di Rossi.

Immutato il modulo iniziale, 4-3-1-2 con Sanchez avanzato in prima linea accanto a Medina e Regner qualche passo più indietro in veste di trequartista. Sull’altro fronte, Pizzulli rivoluziona la sua squadra diversa per sei undicesimi rispetto a quella battuta dal Nardò sette giorni prima. È 4-3-3 con Russo, Resouf e La Monica a cercare gloria tra le maglie difensive giallorosse. Gara condizionata dal forte vento di Scirocco, nel primo tempo alle spalle degli ospiti che partono con piglio più propositivo. Sono però i locali a mettere il muso davanti quando sono trascorsi solo sette minuti: travolgente discesa a sinistra di Teyou che arriva sul fondo e mette dentro un cross teso e radente, il pallone batte sulle gambe di Mancini prima di insaccarsi alle spalle di Martinkus. Avvio tutto in salita per il Martina che due minuti dopo rischia d’incassare il raddoppio: ancora Teyou a orchestrare l’azione d’attacco, servizio per Medina che ciabatta il tiro spedendo il pallone a lato di mezzo metro da posizione più che favorevole. Per i biancazzurri solo corner guadagnati in serie e un bel tiro-cross di Resouf alzato oltre la traversa da Illipronti. Al 13’ lo stesso Resouf rischia grosso: inutile manata a Bedini a metà campo, l’arbitro opta per il giallo tra le proteste di tutto lo stadio. Il protagonista assoluto è Teyou che, dopo aver messo mezza firma sul gol del vantaggio, si rende utilissimo con almeno tre coperture difensive da applausi. Si fa vedere Russo per il Martina al 27’, Illipronti è reattivo nel respingere il pallone in corner. Attorno alla mezzora comincia a scaldarsi Sanchez che sciupa una ghiotta palla gol dopo una splendida azione personale, perdendo il tempo per il tiro e favorendo il recupero di un avversario. Su contropiede al 36’ è sempre Sanchez a invitare al tiro Medina che non stoppa bene e l’occasione sfuma. Finale di tempo di marca ugentina con tentativi di Teyou, Sanchez e Medina. Poco o nulla per il Martina, rivoluzionato da Pizzulli con due cambi nell’intervallo e col cambio di modulo verso il 4-2-3-1.

Migliore l’approccio alla ripresa degli itriani, poco produttivi però sotto porta, mentre è dell’Ugento l’occasione migliore al 12’ con un colpo di testa in tuffo di Bedini rinviato con affanno dalla difesa biancazzurra. Al 19’ stoccata alta di Piarulli dal limite; su capovolgimento di fronte Regner perde il tempo utile per il tiro in porta. Al 21’ cambia la gara: altro ingenuo fallo di Resouf e doccia anticipata ufficializzata dal cartellino rosso. Paradossalmente, il Martina è più pericoloso in dieci uomini anche se l’Ugento, non appena può, si riversa in avanti con veloci contropiedi. Decisivo l’intervento in scivolata di Martinez a salvare la situazione dopo una splendida azione stile rugby dei biancazzurri al 38’. Nei minuti finali, però, l’Ugento trova il gol sicurezza: perfido corner calciato da Sanchez con palla che batte sul primo palo, sul rimbalzo è Signorile il più lesto di tutti a mettere dentro il pallone del 2-0 che taglia le gambe agli avversari. Succede nulla nei quattro di recupero: esulta l’Ugento che giovedì è atteso dal Fasano, intento a difendere il quinto posto che vale i playoff. Per il Martina, giovedì di Pasqua casalingo con la visita del Francavilla in Sinni.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)

—

IL TABELLINO

Ugento, stadio “Comunale”

domenica 13.04.2025, ore 15.30

Serie D/H 2024/25, giornata 31

UGENTO-MARTINA 2-0

RETI: 7′ pt aut. Mancini, 44′ st Signorile

UGENTO (4-3-1-2): Illipronti; Bedini, Romero, Martinez, Navarro; Grisley, Amabile (26’ st Signorile), Teyou; Regner; Sanchez, Medina (45’ st Ruiz). A disp. Di Donato, Bernardo, Inguscio, Mariano, Romano, Lezzi, Scarlino. All. Oliva.

MARTINA (4-3-3): Martinkus; Tuccitto (1′ st Lupo), Dieng, Llanos, Mancini; De Biazze (1′ st Ievolella), Zenelaj (35′ st Cafagna), Piarulli; Resouf, Russo (43′ st Perrini); La Monica (35′ st De Angelis). A disp. Figliola, Marinelli, Sorace, Carriero. All. Pizzulli.

ARBITRO: Gallorini sez. Arezzo.

NOTE: ammoniti Amabile, Romero (U), Resouf, Zenelaj, Llanos (M); al 21’ st espulso Resouf (M) per doppia ammonizione. Rec. 3’ pt, 4’ st.

RISULTATI E CLASSIFICA