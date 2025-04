CASARANO – A Francavilla in Sinni decide Saraniti, rossazzurri a un passo dal sogno

La corsa del Casarano non si arresta nemmeno a Francavilla in Sinni. Con un gol di Saraniti nella parte finale di gara, i rossazzurri sbancano il “Fittipaldi” e volano a 70 punti, con un margine di +7 sulla Nocerina a tre turni dalla fine. Ciò significa che vincendo contro la Fidelis Andria, giovedì pomeriggio, o facendo lo stesso risultato della Nocerina, sarebbe Serie C matematica.

La festa è pronta a Casarano che attende la terza serie nazionale da quasi trent’anni. A Francavilla in Sinni la squadra di Vito Di Bari non ha trovato di fronte un avversario arrendevole, anzi. I lucani sono impegnati nella lotta per evitare i playout e hanno giocato la loro gara con impegno e dignità, andando per primi al tiro verso la porta avversaria con Visconti al 7′, Fernandes blocca senza problemi. Replica Loiodice poco dopo. Il Francavilla tiene bene e prova a pungere appena può. Al 22′ prima Cajazzo, poi Teijo, minacciano seriamente la porta difesa da Iannacone. Buona chance su ripartenza per i locali con Visconte che sciupa tutto alzando troppo la mira. Grossa occasione per i rossoblù di casa al 36′: da corner, stacca Tedesco che manda il pallone a sbattere sul palo interno prima di essere poi bloccato da Fernandes. Sempre Tedesco si fa minaccioso al 40′, Fernandes c’è. Prima del riposo occasioni per il Casarano con Cajazzo e Milicevic e per il Francavilla con Tedesco. Primo tempo divertente,.

Ripresa sonnecchiante nella prima parte poi è Loiodice a cercare lo spiraglio su punizione, palla fuori. Lucani in risposta con un bel cross di Musumeci non raccolto da Gentile. Col passare dei minuti l’azione dei locali si spegne un po’ e il Casarano fa valere il maggior tasso tecnico e capitalizza al meglio al 34′: lancio di Ferrara, assistenza di Loiodice per Saraniti che sbuca alle spalle dei difensori e mette dentro il pallone che vale un pezzo di Serie C. Sino al 93′ il Casarano difenderà senza problemi il preziosissimo vantaggio arrivato in extremis.

Negli spogliatoi mister Di Bari stenta a tenere la felicità: “Abbiamo subito qualcosa nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo controllato bene e il gol di Saraniti dà ancora più valore a tutto il gruppo. Siamo ad un passo dal sogno e ci sta perché veniamo da un periodo incredibile di 12 vittorie con la media di tre gol a partita, quindi è normale che la squadra voglia chiudere il discorso”.

Giovedì al “Capozza” la Fidelis Andria per quella che sarà una partita da consegnare agli archivi.

—

IL TABELLINO

Francavilla in Sinni (Pz), stadio “N. Fittipaldi”

domenica 13.04.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 31

FRANCAVILLA IN SINNI-CASARANO 0-1

RETI: 34′ st Saraniti

FRANCAVILLA IN SINNI (3-5-1-1): Iannacone; Pellegrini (45′ st De Marco), Cipolla, Musumeci; Russo (46′ st Silvestri), Visconti, Coppola (21′ st Barone V.), Gaye, Annan; Gentile (45′ st Caracciolo); Tedesco. All. Nolè.

CASARANO (3-4-1-2): Fernandes; Milicevic, Guastamacchia, Morales; Cajazzo, Teijo, D’Alena, Versienti (39′ pt Cerutti); Ferrara (44′ st Legittimo); Malcore (22′ st Saraniti), Loiodice (47′ st Perez). All. Di Bari.

ARBITRO: Testaì di Catania.

NOTE: Ammoniti Coppola, Visconti, Gentile (F), Saraniti (C). Rec. 1, 3.

RISULTATI E CLASSIFICA