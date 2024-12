UGENTO-FASANO – Un gol per tempo e un punto che può andare bene a entrambe

Un gol per tempo e un punto ciascuno tra Ugento e Fasano che muovono le rispettive classifiche al termine di una gara più muscolare che tecnica.

Nell’Ugento rientra Lezzi al centro della difesa tra Bernardo e Martinez; centrocampo a cinque diretto da Ruiz, coppia d’attacco Sanchez-Ancora. Nel Fasano esordisce in porta Gattuso, uno degli ultimi arrivati dal mercato dicembrino insieme a Tangorre e Romano che partono dalla panchina.

Meglio i biancazzurri in avvio di gara: al 6’ sono già in vantaggio grazie a uno spunto di Losavio che riceve palla da Ganci ai venti metri e scarica un destro che s’infila all’angolino alla destra di Di Donato. L’Ugento sembra stordito dall’avvio sprint degli avversari e stenta a ripartire, mentre il Fasano si fa preferire per il pressing feroce, uomo contro uomo, e le rapide ripartenze affidate all’estro di Corvino e alla velocità di Battista e Mauriello. Al 20’ ospiti vicini al bis con un colpo di testa di Losavio che sfiora il palo, comunque ben presidiato dall’estremo di casa. Tanti gli errori per la squadra di Oliva che non trova sbocchi né sulle fasce, né centralmente. Ci si affida, allora, ai calci piazzati di Sanchez che scodella in area prima per Lezzi, poi per Ruiz che non sfruttano le occasioni. Prima del riposo uno spunto per parte: mancino a fil di palo di Battista per il Fasano, tentativo di spaccata in area piccola di Grisley, che non va a buon fine per la pronta copertura di due avversari.

Non sembra cambiare il copione della gara in avvio di ripresa col Fasano ordinato e dinamico e l’Ugento in difficoltà nel liberare l’uomo sulla tre quarti. Al 4′ grossa occasione per il raddoppio ospite: botta secca di Penza da fuori, Di Donato si salva con i piedi. I tecnici pescano energie fresche dalla panchina e, con l’ingresso di Rossi e Teyou, l’Ugento acquisisce più coraggio: al 32’ una sberla da fuori di Martinez costringe al volo Gattuso che mette in corner. L’ingresso di Medina nell’attacco giallorosso è il preludio al pareggio di Rossi che di testa batte Gattuso, sfruttando un ponte di aereo proprio dell’attaccante paraguaiano ben pescato da un altro piazzato di Sanchez. Raggiunto il pari, la formazione di casa, forse, si rilassa un po’ troppo e subisce il forcing finale del Fasano che prima colpisce un palo clamoroso con Corvino al 37′, poi Tangorre fallisce il tap-in a due passi dalla porta avversaria, quindi sciupa la palla del gol vittoria in pieno recupero, con una punizione dello stesso Corvino dai 18 metri calciata malamente oltre la traversa.

Finisce 1-1, un punto che alimenta la corsa salvezza e che può andar bene a entrambe, visti anche i risultati favorevoli giunti dagli altri campi con le sconfitte di Costa d’Amalfi, Francavilla in Sinni e Angri.

Domenica prossima: Matera-Ugento, Fasano-Francavilla in Sinni.

—

IL TABELLINO

Ugento, stadio Comunale

domenica 08.12.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 15

UGENTO-FASANO 1-1

RETI: 6′ pt Losavio (F), 34′ st Rossi (U)

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Bernardo, Lezzi (33′ st Medina), Martinez; Navarro, Grisley (13′ st Mariano), Amabile (26′ st Teyou), Ruiz, Romano L. (13′ st Rossi); Sanchez (39′ st Inguscio), Ancora. A disp. Iacovino, De Santis, Granicelli, Seclì. All. Oliva.

FASANO (3-4-2-1): Gattuso; Urquiza, Onraita, Orlando; Mauriello, Penza, Ganci, Clemente (38′ pt Tangorre); Battista (26′ st Signorile), Corvino; Losavio (47′ st Romano G.). A disp. Semeraro, Ballatore, Murgia, Lupoli, Bolzicco, Capobianco. All. Agovino.

ARBITRO: Gambirasio di Bergamo.

NOTE: ammoniti Corvino, Mauriello, Onraita (F). Rec. 2′ pt, 3′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA