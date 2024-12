NARDÒ-BRINDISI – Reti bianche al “Giovanni Paolo II”, un punto che fa bene a entrambe

Reti bianche tra Nardò e Brindisi al termine di una gara combattuta ma senza grosse emozioni. Punto positivo per entrambe, sia per il Nardò, falcidiato da assenze, sia per il Brindisi, che vede ormai il traguardo dello zero in classifica.

Meglio il Nardò in avvio di gara, al tiro con Mazzotta, sugli sviluppi di una punizione calciata da Calderoni, Milan si fa trovare pronto. grande occasione per il Toro al 21′ con verticalizzazione di Mazzotta per Gatto su cui è ancora reattivo il portiere ospite. Replica brindisina con un’azione costruita da Yangba, rifinita da Rajkovic e conclusa da Dellino che batte in porta ma Galli blocca il pallone sulla linea di porta. Prima del riposo, incornata di Maletic con palla alta.

Granata vicini al vantaggio in avvio di ripresa con un colpo di testa ravvicinato di Lucas che sbaglia clamorosamente la mira da due passi. Il Nardò, minuto dopo minuto, perde un po’ di smalto lasciando iniziativa e campo al Brindisi che si fa via via più pericoloso, anche se l’occasione più nitida, poi vanificata dalla segnalazione di fuorigioco, è di Rajkovic che trova la risposta del reattivo Galli. Lo stesso Rajkovic prova ad insidiare un altro paio di volte i pali avversari, senza fortuna. Sull’altra sponda, largo il tiro a giro di Hernaiz. Proprio allo scadere, il Nardò sciupa il match-point con un cross di Piazza sul quale in tre al centro dell’area non riescono ad intervenire per la deviazione vincente.

Domenica prossima: Virtus Francavilla-Nardò, Brindisi-Manfredonia.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 08.12.2024, ore 16

Serie D/H 2024/25, giornata 15

NARDÒ-BRINDISI 0-0

NARDÒ (3-5-2): Galli; Delvino, Fornasier, Calderoni; Mazzotta, Ziello, Vrdoljak, Milli (40′ st Lollo), Lucas; Maletic (19′ st D’Anna, 33′ st Piazza), Gatto. All. De Sanzo.

BRINDISI (3-5-2): Milan; Vazquez, Fustar, Viti; Yangba, Hernaiz, Scoppa, Cirio, Nunzella; Rajkovic, Dellino (20′ st Manole). All. Ragno.

ARBITRO: Marinoni di Lodi.

RISULTATI E CLASSIFICA