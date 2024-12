CASARANO – Semaforo rosso ad Andria, Imputato decide il big-match

Termina ad Andria l’imbattibilità del Casarano: a decidere il big-match della 15esima giornata è un gol di Imputato, in avvio di gara. Il successo colto sul Casarano vale alla Fidelis il primo posto in classifica, con una lunghezza di vantaggio sullo stesso Casarano e sulla Nocerina.

Gara tattica al “Degli Ulivi” tra due delle big del girone H che puntano apertamente alla promozione diretta. Ma il Casarano parte col piede sbagliato e dopo quattro minuti è già sotto: su lunga rimessa del portiere, ponte aereo di Da Silva e incornata vincente di Imputato che non lascia scampo a Fernandes. Gli ospiti non riescono a ripartire e l’Andria ne approfitta andando ancora al tiro prima con Kragl, poi con Da Silva, poi con Fantacci che stampa la traversa. Finalmente esce fuori il Casarano a metà tempo ma il colpo di testa di Saraniti non reca grossi problemi al portiere di casa Esposito. Chiude in attacco l’Andria: Fernandes deve anticipare in uscita Fantacci, negandogli il raddoppio.

Laterza prova a modificare qualcosa nel suo schieramento, soprattutto in attacco, mandando in campo Teijo, Opoola e Malcore. La Fidelis non ha fretta di attaccare, aspettando le prime mosse degli avversari per poi provare a colpirli in contropiede. Il Casarano trova spazi sugli esterni ma difficilmente sfonda per vie centrali. Per i locali si presenta al tiro Kragl con due piazzati, uno alto e largo, l’altro preda dei guantoni di Fernandes. Poco efficace il Casarano in area avversaria se non in occasione di qualche mischia senza esiti. Nel finale di gara l’arbitro è costretto spesso ad usare i cartellini per tenere sotto controllo la situazione in campo. Il Casarano non riesce nel tentativo disperato di acciuffare il pari in extremis, la Fidelis si difende bene e porta a casa tre punti pesantissimi, per la gioia dei cinquemila tifosi accorsi al “Degli Ulivi”.

Negli spogliatoi, mister Laterza si dice deluso dalla mancata reazione della sua squadra, da cui si aspettava di più.

Prossimo appuntamento per i rossazzurri, quello di domenica contro il Gravina al “Capozza”

IL TABELLINO

Andria, stadio “Degli Ulivi”

domenica 08.12.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 15

F. ANDRIA-CASARANO 1-0

RETI: 4′ pt Imputato

F, ANDRIA (3-4-2-1): Esposito; Bonnin, Ferrara, Derosa; Ercoli, Cancelli, Risolo, Imputato; Fantacci (25′ st Gladestony), Kragl (43′ st Jallow); Da Silva. All. Scaringella.

CASARANO (4-4-2): Fernandes; Martinenko, Guastamacchia, Legittimo, Valentino (1′ st Opoola); Versienti (1′ st Teijo), Cerutti (15′ st Ganfornina), Logoluso (38′ st Perez), Pinto; Saraniti (1′ st Malcore), Loiodice. All. Laterza.

ARBITRO: Dasso di Genova.

RISULTATI E CLASSIFICA