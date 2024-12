LECCE – Gaspar, l’esito degli esami strumentali

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Kialonda Gaspar si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del legamento collaterale mediale ed interessamento del legamento crociato posteriore.



Il giocatore ha già iniziato il trattamento conservativo con tutte le terapie del caso, sotto la guida dello staff medico”.

Questa la nota dell’Us Lecce sull’esito degli esami strumentali cui si è sottoposto Kialonda Gaspar. Una diagnosi che è sicuramente importante e che porterà ad un’assenza dal terreno di gioco di diversi mesi, con annesso tempo per il ricondizionamento muscolare. Una brutta gatta da pelare per il Lecce che, in vista della riapertura del mercato a gennaio, dovrà sicuramente intervenire per assicurare alla rosa di Marco Giampaolo degli innesti affidabili, atteso che di centrali titolari, in rosa, ne rimangono solo due (Baschirotto e Jean).