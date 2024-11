UGENTO-BRINDISI – Sanchez stende i biancazzurri, giornataccia di Milan

L’Ugento si aggiudica nettamente lo scontro diretto col Brindisi e si conferma in un buonissimo stato di forma. Maluccio gli ospiti che, dopo una prima fase equilibrata, si sciolgono come neve al sole non appena incassato il primo dei due gol di Sanchez. Sulla sconfitta biancazzurra, però, pesano i due errori tecnici del portiere Milan, in una giornata decisamente da dimenticare. Grande protagonista dell’incontro del “Comunale”, così come contro la Palmese due domeniche fa, è stato Juanito Sanchez, il cui colpo da biliardo sul primo gol ha spaccato la partita e spento la grinta dei calciatori di Nicola Ragno. Non il modo migliore per reagire, sul campo, alla nuova e ulteriore penalizzazione di due punti arrivata in settimana.

Le squadre si presentano in campo con moduli speculari, 3-5-2. Oliva deve rinunciare allo squalificato De Santis e ai partenti Jimenez e Linares, ma anche agli acciaccati Romero e Teyou. Dal primo minuto ritorna Lezzi come centrale difensivo, Inguscio è titolare nel ruolo di mezzala. Ragno ne conferma solo sei rispetto all’ultima gara, rilanciando Ricci, Barone, Viti, Nikolli e l’esordiente Yangba. Giovanny, uno degli ingaggi dell’ultima ora, parte dalla panchina.

Molto tattiche le prime fasi di gioco, durante le quali il pallone staziona perlopiù in mezzo al campo e raramente viene lavorato in profondità a caccia delle punte. Prevale l’idea di non concedere spazi all’avversario, in primis, per poi provare a sorprenderlo all’improvviso con qualche giocata di qualità o con rapidi capovolgimenti di fronte.

La prima bozza di tiro verso la porta avversaria è di Inguscio, palla calciata col mancino a girare ma mira decisamente larga. Idem sul fronte opposto quando Marcheggiani colpisce col piattone senza troppa convinzione, Di Donato non blocca, poi Bottalico mette a lato il diagonale. Marcheggiani stacca di testa al 9’ con mira da rivedere. Inguscio ci prova addirittura da metà campo, vedendo Milan fuori dalla porta, buona solo l’intenzione, scarsa la forza. Prima palla gol ugentina al 17’ con una bella azione promossa da Ancora, rifinita da Sanchez e conclusa da Navarro con palla ribattuta in corner. Sanchez comincia a carburare attorno alla mezzora quando scodella al centro un bel cross su cui nessuno dei suoi si fa trovar pronto. Al 39’ cambia la gara: corner dalla sinistra di Milan battuto da Sanchez, traiettoria diabolica e palla che s’infila direttamente alle spalle del non proprio incolpevole portiere brindisino. Il gol è una mazzata per il Brindisi che accusa il colpo, s’innervosisce e subisce la foga avversaria.

Il colpo di grazia, per gli ospiti, arriva in avvio di ripresa quando il solito Sanchez sguscia via sulla destra, entra in area e viene steso da Viti. Rigore, perfettamente trasformato dal 10 di casa che spiazza Milan col mancino. Il Brindisi ha la possibilità immediata di accorciare le distanze al 9′ quando Lucchese pesca Marcheggiani che calcia in porta debolmente da favorevole posizione, mettendo a lato. L’estremo difensore ospite, poi, la combina davvero grossa al 10’ quando trasforma un innocuo cross di Navarro nel terzo gol ugentino, non riuscendo a controllare coi piedi il pallone che s’infila, quatto quatto, nell’angolino alla sua destra. Sino al triplice fischio la gara non farà registrare più alcuna emozione, giacché l’Ugento bada al sodo, a difendere il larghissimo vantaggio con ordine e applicazione, mentre il Brindisi non trova giovamento alcuno dai subentrati dalla panchina.

Nel freddo pungente del “Comunale” fa festa l’Ugento che raccoglie gli applausi convinti dei propri tifosi e incassa tre punti che valgono doppio. Domenica – anzi, settimana – da dimenticare per il Brindisi che dovrà rimettersi in moto quanto prima, quantomeno per cancellare in fretta il passivo (ad oggi, -5) in classifica.

Prossimi turni: Martina-Ugento, Brindisi-Nocerina.

IL TABELLINO

Ugento, stadio “Comunale”

domenica 24.11.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 13

UGENTO-BRINDISI 3-0

RETI: 39′ pt e 6′ st rig. Sanchez, 10′ st Navarro

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Bernardo, Lezzi, Martinez; Navarro (42’ st Bedini), Grisley, Ruiz, Inguscio, Romano; Sanchez (34’ st Medina), Ancora (28’ st Rossi). A disp. Lauretti, Teyou, Mariano, Amico, Granicelli, Seclì. All. Oliva.

BRINDISI (3-5-2): Milan; Barone, De Pace, Viti (11’ st Hernaiz); Yangba (17’ st Rana), Bottalico, Lucchese (11’ st Giovanny), Nunzella, Nikolli (11’ st Vazquez); Ricci (34’ st Tirelli), Marcheggiani. A disp. Mataloni, Tangorre, Canale, Di Francesco. All. Ragno.

ARBITRO: Copelli di Mantova.

NOTE: ammoniti Rossi (U), De Pace, Barone (B). Rec. 1’ pt, 4’ st.

