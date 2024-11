CASARANO – Loiodice evita la sconfitta a Manfredonia ma il primo posto scivola via

Si salva in extremis il Casarano da una potenziale clamorosa sconfitta a Manfredonia, penultimo in classifica con davanti a sè solamente il pluripenalizzato Brindisi. Ci pensa Loiodice, negli ultimi minuti, a rendere meno pesante la gara del “Miramare”, giocata dai rossazzurri per oltre un’ora in superiorità numerica per via dell’espulsione di Montinaro alla mezzora del primo tempo.

Ottimo l’avvio dei sipontini che si presentano tre volte al tiro verso la porta di Fernandes che al 6′ si deve superare per neutralizzare un infido tiro di Porzio. Sull’altro fronte si fa vivo Saraniti con tiro angolato ma debole. Idem quando Logoluso prova la giocata personale, palla deviata in angolo. Il gol è maturo per il Manfredonia e puntualmente arriva al 18′ con un tiro a giro di Carbonaro che s’infila in porta dopo aver toccato il palo. Il Casarano incassa e ci mette qualche minuti prima di riprendersi e riportarsi nell’area avversaria a caccia del pari, che arriva alla mezzora quando Loiodice, su piazzato, trova la lieve deviazione di Logoluso che basta, però, a battere Antonino. Uno a uno e gara apparentemente in discesa per il Casarano, vista l’espulsione del calciatore di casa Montinaro. Al 43′, però, è il Manfredonia a ritornare in vantaggio con un’incornata di De Luca su corner battuto da Calemme.

I rossazzurri si gettano in avanti sin dai primi minuti della ripresa a caccia quantomeno del pari. Al 1′ Loiodice calcia alto un potenziale assist curato da Pinto. Pronto l’intervento di Antonino al 13′ quando si distende per intercettare la conclusione in porta di Cerutti, così come quello del suo collega Fernandes, chiamato all’intervento da un pericoloso calcio di punizione battuto da Calemme. Lo stesso numero uno ospite si ripete, sempre su Calemme, che batte dalla distanza. Col passare dei minuti il Manfredonia perde compattezza ed energie, vista l’inferiorità numerica. Il Casarano ci crede e aumenta i giri del motore: al 32′ ancora Antonino protagonista su iniziativa di Loiodice, poi ancora coi piedi su tiro di Saraniti. La difesa sipontina, però, crolla al 42′ quando Loiodice infila la porta avversaria direttamente su calcio di punizione, con pallone all’angolino basso alla destra di Antonino.

Finisce 2-2, quindi, e il punto è utile al Casarano a non perdere le distanze dalla Nocerina, fermata sul pari casalingo dal Fasano. Il primo posto, però, è ora appannaggio della Virtus Francavilla, a +1 sulla coppia Nocerina-Casarano.

Domenica prossima, al “Capozza”, arriveranno i lucani del Francavilla in Sinni.



IL TABELLINO

Manfredonia (Fg), stadio “Miramare”

domenica 24.11.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 13

MANFREDONIA-CASARANO 2-2

RETI: 18′ pt Carbonaro (M), 30′ pt Logoluso (C), 43′ pt De Luca (M), 42′ st Loiodice (C)

MANFREDONIA (4-3-3): Antonino; De Luca (36′ st Gningue), Spina, Forte, Castaldi; Carbonaro (21′ st Bonicelli), Montinaro, Coppola; Porzio, Scaringella (39′ st Bubas), Calemme (24′ st Coulibaly). All. Cinque.

CASARANO (4-3-3): Fernandes; Martinenko, Rizzo (1′ st Guastamacchia), Legittimo, Pinto; Cerutti (15′ st D’Alena), Teijo (1′ st Caiazzo), Logoluso; Opoola (19′ st Malcore), Saraniti, Loiodice. All. Laterza.

ARBITRO: Matteo di Sala Consilina.

NOTE: al 30′ pt espulso Montinaro (M) per gioco violento.

