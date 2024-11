NARDÒ-MARTINA – Biancazzurri inarrestabili anche al “Giovanni Paolo II”: tre punti di rimonta

Inarrestabile il Martina che passa anche a Nardò infilando la quinta vittoria consecutiva in campionato, ottavo risultato utile consecutivo. Si ferma, momentaneamente, la corsa granata dopo cinque risultati utili di fila. L’1-2 del “Giovanni Paolo II” vale agli itriani il sesto posto in classifica, staccando proprio il Nardò di tre lunghezze.

Eppure era stato il Nardò ad inaugurare la casella dei marcatori attorno alla mezzora, prima di subire l’uno-due martinese nella ripresa: perfetto cross di Montagna, stacco del solito Correnti (quinta rete in campionato) e palla alle spalle di Figliola. Al riposo si va sull’uno a zero Nardò.

Il Martina, però, è in agguato e ritorna in campo con piglio diverso. Passano solo pochi secondo dalla ripresa dei giochi e gli ospiti pareggiano con una rete di Mastrovito che è abile a sfruttare appieno un cross di Resouf sul quale La Monica manca l’appuntamento con la deviazione vincente. Il Nardò appare sulle gambe nella seconda parte di gioco, anche per via di una panchina corta soprattutto nel reparto mediano, che conta le assenze di Addae, Ciracì (infortunatosi gravemente al ginocchio pochi giorni fa) e Orlando. Il Martina è più tonico degli avversari e avanza il baricentro a caccia della vittoria. Alla mezzora, De Luca deve uscire tempestivamente per anticipare Resouf ma lo stesso estremo granata, a cinque dalla fine, dà involontariamente il via al gol-vittoria martinese, ciccando il rinvio coi piedi che finisce dalle parti di La Monica, abile a superarlo con un preciso pallonetto.

Nulla succede dei minuti di recupero, se non che il Nardò perde Pinto per espulsione, e il Martina ritorna a casa con una pesante vittoria che fa bene alla sua classifica e alla sua autostima. Domenica prossima, altro avversario salentino per gli uomini di Massimo Pizzulli: al “Tursi” sarà di scena l’Ugento di Mimmo Oliva; il Nardò, invece, andrà a far visita alla Palmese.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 24.11.2024, ore 18

Serie D/H 2024/25, giornata 13

NARDÒ-MARTINA 1-2

RETI: 30′ pt Correnti (N), 1′ st Mastrovito (M), 40′ st La Monica (M)

NARDÒ (3-5-2): De Luca; Davì (41′ st Piazza), Fornasier, Calderoni; Munoz, Milli (10′ st Pinto), Vrdoljak, Correnti, Montagna (13′ st De Crescenzo); Maletic (29′ st Gatto), D’Anna. All. De Sanzo.

MARTINA (4-2-3-1): Figliola; Tuccitto, De Angelis, Llanos, Lupo; Zenelaj, Piarulli (47′ st Dieng); Resouf (34′ st Russo), Mastrovito, SIlvestro (43′ st Cafagna); La Monica. All. Pizzulli.

ARBITRO: Ismail di Rovereto.

NOTE: espulso Pinto (N) al 49′ st.

