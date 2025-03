UGENTO – Ancora di nuovo decisivo, un gol da tre punti stende il Gravina

L’Ugento strappa una vittoria che vale oro. Decisivo, nuovamente, Francesco Ancora, come successo domenica scorsa ad Acerra. Stavolta, però, il gol è da tre punti e permette ai giallorossi di incrementare il vantaggio sulle tre di coda, mantenere a distanza il Manfredonia e guadagnare punti sulle squadre che lo precedono tra cui lo stesso Gravina. Oliva senza Regner e Amabile squalificati, rilancia Sanchez e Romero e affida al fantasista spagnolo il compito di inventare per le punte Rossi e Ancora. Tre cambi per Tiozzo rispetto all’ultima formazione schierata contro il Nardò. Presente a Ugento qualche decina di tifosi ospiti che contestano apertamente l’operato dell’allenatore gialloblù esponendo lo striscione “Tiozzo vattene”.

Dai blocchi esce meglio l’Ugento che comincia a macinare azioni da rete. La prima arriva dopo cinque minuti con Rossi che spara sull’esterno della rete. Al 7’ una magia di Sanchez favorisce il cross di Bedini al centro per Teyou che arriva col passo lungo e calcia fuori. Il Gravina stenta a limitare l’estro di Sanchez che al 20’ mette il marchio sul gol ugentino: punizione dai 30 metri, palla radiocomandata per la testa di Ancora che impatta con forza il pallone, toccato ma non trattenuto da Zanin. Il Gravina si sveglia alla mezzora andando al tiro con Chiaradia alto di poco, e con Chacon, murato dal riflesso di Illipronti che si ripete anche su un fendente da fuori dell’ex Marconato.

Nessun cambio nell’intervallo. L’Ugento reclama un rigore al 6’ per un fallo su Teyou poi sfiora il raddoppio con una bella azione corale conclusa da Grisley: Zanin devia in corner. All’11’ altro episodio clou: Sanchez semina avversari sulla destra e cade in area, contrastato con forza da un difensore ospite. Per l’arbitro è simulazione: lo spagnolo, già ammonito, abbandona il campo in lacrime tra le proteste di tutto il “Comunale” giallorosso. Cambia tatticamente la partita: in dieci, l’Ugento stringe le maglie a difesa del gol di vantaggio, mentre il Gravina osa di più. La gara è spezzettata e nervosa e l’arbitro la perde di mano. I gialloblù si portano stabilmente nella metà campo avversaria ma non creano grosse palle gol sino al triplice fischio: al 32’ Illipronti chiude lo specchio a Chacon che stava per approfittare di una palla vagante in area; al 36’ Nichele va di tiro a giro, deviato in corner; al 39’ l’estremo di casa blocca con sicurezza un destro di Djoulou dal limite. Dopo sette minuti di recupero l’arbitro sancisce l’ottava vittoria stagionale per l’Ugento che allunga a tre la striscia di risultati utili consecutivi. Tre punti che fanno tanto morale in vista dello scontro diretto post-pausa in casa della Palmese. Il Gravina è ancora al di sopra della zona rossa ma di soli due punti, margine troppo risicato per poter dormire sonni tranquilli.

IL TABELLINO

Ugento, stadio “Comunale”

domenica 09.03.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 27

UGENTO-GRAVINA 1-0

RETI: 20′ pt Ancora

UGENTO (4-3-1-2): Illipronti; Bedini, Lezzi, Martinez, Navarro; Grisley, Romero, Teyou (40’ st Ruiz); Sanchez; Rossi (47’ st Inguscio), Ancora (29’ st Signorile). A disp. Di Donato, Bernardo, Mariano, Romano, Medina, Caterino. All. Oliva.

GRAVINA (4-2-3-1): Zanin; Napolano, Spinelli (33’ st Manes), Bosnjack, Chiaradia (15’ st Nichele); Pierce, Marconato; Meliddo (15’ st Sardo), Chacon, Gonzalez (22’ st Djoulou); Santoro. A disp. Gentile, Manfredi, Botta, Macanthony, Alba. All. Tiozzo.

ARBITRO: Monteodorisio di Vasto.

NOTE: Ammoniti Lezzi, Sanchez, Navarro (U), Chacon, Meliddo, Spinelli, Nichele, Manes (G); espulso Sanchez (U) all’11’ st per doppia ammonizione. Rec. 2’ pt, 7’ st.

