NARDÒ – Spezzata la serie negativa, contro l’Ischia è pari in tutto

Il Nardò interrompe la serie negativa che dirava da tre partite pareggiando in casa contro l’Ischia. Un punto che, per entrambe, appariva come l’obiettivo minimo alla vigilia della sfida del “Giovanni Paolo II”. I granata salgono a quota 37, conservando un buon margine sulla zona rossa, così come l’Ischia che tocca quota 35, a +4 dal rischio playout.

Primo tempo equilibrato con il Nardò a rompere per primo gli indugi al 10′ grazie a un tentativo di Trinchera che non centra lo specchio della porta di Rizzuto. Doppio tentativo di Giu. Mattera sull’altro fronte, difesa granata pronta a respingere la doppia minaccia. Si fa vedere il centravanti ospite Piszczek alla mezzora con un colpo di testa che sfiora il palo non di molto. Galli interviene in maniera decisiva nel finale di tempo per neutralizzare un velenoso tiro di Trofa. Sul capovolgimento di fronte, Nardò sfortunato: Trinchera prende palla, avanza e tira in porta, colpendo la traversa. Prima del riposo Galli chiamato di nuovo in causa per respongere un’incornata di Colella.

Gara più tattica nella ripresa con le due formazioni impegnate soprattutto a limitare i rischi. Pareggiato il conto dei pali al quarto d’ora quando Piszczek colpisce il montante con un colpo di testa, sugli sviluppi di un corner. Ancora Colella attivo al 20′, conclusione larga non di poco. Rizzuto è reattivo sull’incursione di Gatto al 24′, sventando l’azione in due tempi. Rosso per Delvino a 15′ dalla fine, Nardò in dieci ma non rinunciatario: a pochi istanti dal triplice fischio, il Toro sfiora il colpaccio con un colpo di testa di Fornasier, largo di pochissimo.

Ora la pausa rigenerante in vista del complicatissimo prossimo impegno che vedrà i granata di scena al “Capozza”, terreno del Casarano capolista.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 09.03.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 27

NARDÒ-ISCHIA 0-0

NARDÒ (5-3-2): Galli; Munoz, Delvino, Fornasier, Calderoni (29′ st Mengoli), De Crescenzo; Correnti, Lucas, Trinchera; Gatto (33′ st Davì), D’Anna S.. All. De Sanzo.

ISCHIA (3-4-1-2): Rizzuto; Mattera Giu., Chiariello, Pastore; Colella, Giacomarro, Vrdoljak, Onda; Trofa, D’Anna P. (33′ st Castagna); Piszczek. All. Foglia Manzillo.

ARBITRO: Benestante di Aprilia.

NOTE: ammoniti Delvino, D’Anna (N); Piszczek (I); espulso Delvino (N) al 31′ st per doppia ammonizione. Rec. 1, 4.

