CASARANO – Poker in scioltezza ad Angri e primo posto in solitaria confermato

Tutto relativamente facile per il Casarano al “Novi” di Angri. Il sonante 0-4 permette ai rossazzurri di confermarsi leader della classifica del girone H tenendo a distanza di due punti la Nocerina ma guadagnandone altrettanti sul Martina, fermato a Francavilla Fontana sul pari.

Basta mezzora al Casarano per mandare in archivio la trasferta campana. Il primo gol arriva quando non sono passati nemmeno tre minuti: cross di Versienti per Ferrara, stacco e pallone alle spalle di Pizzella. Al 12′ raddoppio salentino con Loiodice, rapido nello sfruttare un goloso assist di Ferrara sul secondo palo. Quindici minuti ed è già 0-3: irruzione di Versienti, palla deviata da un difensore locale, Pizzella è preso in controtempo. Poker al 31′: protagonista Cajazzo che vede e serve Malcore, abile a freddare sul tempo i difensori e a battere ancora una volta il portiere dell’Angri. I locali si fanno vivi in area avversaria solo dopo 35 minuti con uno spunto di Giannini che non sorprende la buona guardia di Fernandes. Cajazzo fallisce lo 0-5 in chiusura di tempo.

La ripresa non ha storia. Il Casarano tira i remi in barca, risparmiando energie preziosissime in vista della volata finale, e lo stesso fa l’Angri, impegnato nella lotta salvezza. Si segnala uno spunto di Loiodice che al 15′ colpisce in pieno l’incrocio e un tiro di Drolè che non centra lo specchio della porta.

Dopo la pausa di domenica prossima il Casarano sarà impegnato nel derby casalingo del 23 marzo contro il Nardò.

—

IL TABELLINO

Angri (SA), stadio “P. Novi”

domenica 09.03.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 27

ANGRI-CASARANO 0-4

RETI: 3′ pt Ferrara, 12′ pt Loiodice, 15′ pt Versienti, 31′ pt Malcore

ANGRI (3-4-3): Pizzella; Dramè (11′ st Klajic), Cassese, Ciriello; Severino, Ruggiero, Donnarumma (36′ st Pettenon), Casalongue (28′ pt Mettivier); Giannini (11′ st Drolè), Kunic, Lombardo (29′ st Rosolino). All. Scorsini.

CASARANO (3-4-3): Fernandes; Barone, Guastamacchia (19′ st Perez), Pinto (11′ st Legittimo); Cajazzo, D’Alena (11′ st Teijo), Logoluso, Versienti (6′ st Cerutti); Ferrara (11′ st Saraniti), Malcore, Loiodice. All. Di Bari (squalificato).

ARBITRO: Bortolussi di Michelino.

NOTE: Ammonito Guastamacchia (C).

RISULTATI E CLASSIFICA