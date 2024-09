UGENTO – A mister Oliva il premio “Gaetano Romanazzi”: «Anche i piccoli club possono fare grandi cose»

Nell’ambito della sessione dell’assemblea Lnd Puglia che ha rieletto, ieri pomeriggio, Vito Tisci presidente anche per il prossimo quadriennio olimpico, sono stati premiati – tra gli altri – anche Mimmo Oliva e l’Ugento Calcio.

All’allenatore giallorosso è stato consegnato il premio “Gaetano Romanazzi” (ventesima edizione) come miglior allenatore della scorsa stagione, andata in archivio con la storica promozione in Serie D del club sud-salentino. “Ringrazio i miei giocatori, i tifosi e tutta la società – le sue dichiarazioni -. Questo premio è loro. La nostra è una terra piena di talenti, ma senza le giuste infrastrutture e opportunità diventa difficile esprimere tutto il potenziale. Il nostro successo dimostra che anche i piccoli club possono fare grandi cose, ma è fondamentale un sostegno concreto da parte delle istituzioni“.

Le parole del presidente dell’Ugento, Massimo De Nuzzo: “Questo premio appartiene alla nostra città, ai nostri tifosi e ai nostri sponsor. Un ringraziamento speciale va al Comitato regionale Lnd e al presidente Tisci che ha saputo guidarci in questo percorso. L’Ugento ha dimostrato che con un lavoro costante e una programmazione efficace si possono raggiungere straordinari risultati”.