VOLLEY C/f – La Leo Constructions Monteroni è pronta a ripartire con obiettivi ambiziosi

È stato presentato sabato scorso il nuovo roster della Leo Constructions Monteroni Volley femminile, pronto per affrontare il prossimo campionato nazionale di Serie C.

Un roster altamente competitivo, come affermato dagli stessi dirigenti della Monteroni Volley, inseguendo il giusto mix tra esperienza e gioventù, con l’obiettivo di provare, ancora una volta, a raggiungere quei risultati ambiziosi che, negli ultimi due anni, sono stati solo sfiorati.

Diverse le giovani atlete di prospettiva giunte a Monteroni da varie realtà del territorio: un investimento importante per il futuro della società che ha sempre creduto nel valore di un settore giovanile in grado di far crescere talenti in casa.

Il clima di fiducia e ottimismo che si è respirato durante la presentazione ha contagiato non solo il pubblico ma anche le stesse atlete, che si sono dette pronte per onorare la maglia e dare soddisfazioni ai tifosi. In attesa dell’avvio del campionato, previsto per il 12 ottobre, le ragazze di coach Progna, detentrici della Coppa Puglia, scalderanno i motori partecipando alle finali di Supercoppa delle Regioni del Sud che le vedrà impegnate a Vibo Valentia il weekend del 4 e 5 ottobre.