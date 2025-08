SERIE D – Ufficializzate le tre ripescate, non ci sono pugliesi

Il Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato le squadre ripescate in Serie D. Non ci sono né Brindisi, né Ugento che avevano presentato domanda. Le tre riammesse sono Follonica, Montespaccato e Sarrabus Ogliastra per un totale di 162 squadre. Si è proceduto alternando una retrocessa dalla D a una squadra che ha perso gli spareggi tra le seconde di Eccellenza, secondo le classifiche di ripescaggio stilate dalla stessa Lnd.

Non ha presentato domanda di iscrizione il Vastogirardi; non hanno presentato ricorso al parere negativo della Covisod Avezzano, Matera e Castelnuovo Vomano; né Licata. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i gironi e successivamente si procederà con la pubblicazione dei calendari.