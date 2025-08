UGENTO – Ripescaggio in D sfumato, De Nuzzo: “L’impegno non è bastato, ma non è una sconfitta”

Speranze sfumate ieri sera attorno alle 20: l’Ugento non è nell’elenco delle squadre riammesse in Serie D, diffuso poche ore fa dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Amarezza ma anche tanta voglia di ricominciare in casa giallorossa, come emerge dalle parole del presidente Massimo De Nuzzo: “La dirigenza ha lavorato in modo impeccabile perché il nuovo sogno, che probabilmente meritavamo, divenisse realtà, adempiendo quelli che erano tutti i passaggi burocratici. Pure esoso e maggiorato in maniera importante rispetto al recente, l’esborso economico è stato coperto dall’impegno diretto del presidente onorario, senatore Eugenio Filograna, cui va il mio personale ringraziamento e quello a nome e per conto dell’intera dirigenza”.

De Nuzzo afferma di accettare fieramente e rispettosamente le decisioni altrui e le regole, anche se, “nonostante la cocente delusione, l’Ugento non si ferma“. Poi aggiunge: “Metteremo tutti ancora più passione, impegno, voglia. Le nostre capacità sono riconosciute e saranno fondamentali per la costruzione del nuovo progetto. Ci attende l’Eccellenza, l’Ugento farà di tutto per essere protagonista in un campionato che si preannuncia lungo, complicato e ricco di piazze storiche del calcio pugliese”.