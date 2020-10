NARDÒ – Ufficiale Tornros, il primo vikingo a vestire la maglia granata

Per la prima volta nella storia, vestirà la casacca del Nardò un calciatore scandinavo. Si tratta di Erik Tornros, attaccante svedese classe 1993, nativo di Gavle.

Esordisce a 17 anni, con la squadra del Gefle, nel massimo campionato svedese raccogliendo qualche gettone di presenza. Nel 2012 scende di categoria e, con la maglia dell’IK Brage è in campo sette volte, segnando due reti. Comincia la trafila nel settore giovanile del Gefle, con sporadiche apparizioni in prima squadra. Tra il ’14 e il ’15 esordisce in terza serie, segnando 11 reti in circa 40 apparizioni, prima col Brage, poi col Dalkurd, con cui ottiene la promozione in Superettan. Col Kemi City, nel 2016, esordisce in Serie A finlandese; poi sbarca in Serie B polacca col GKS Tychy, ma non sarà un’esperienza da ricordare. Con l’HB Koge segna quattro reti in 15 apparizioni in Serie B danese, 2017/18, poi ritorna al Gefle, in Serie A svedese nel 2018 (una rete in 22 presenze). Col FC Lahti gioca nel 2019 nella Serie A finlandese, segnando due reti in 13 presenze. L’ultima presenza ufficiale, in ambito professionistico, risale al gennaio scorso in Coppa di Lega finlandese.

Alto 194 cm, di ruolo punta centrale, Tornros si allena già da qualche giorno con il gruppo di mister Danucci e, non appena completate le pratiche burocratiche, sarà a disposizione del tecnico granata.

“Si realizza una trattativa importante – dice il dg Silvano Toma – un arrivo che mette in evidenza le intenzioni di ben figurare da parte di questa società che non lesina sacrifici per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ringrazio, per questo, il ds Andrea Corallo per l’ottimo lavoro, e Marco Chiofalo per la preziosa intermediazione, nonché i procuratori Alessandro Soli e Michael Kallback per la disponibilità”.

Le prime dichiarazioni di Tornros: “Non faccio promesse con numeri di gol e parole altisonanti, ma darà tutto in campo e sono già tifoso della mia nuova squadra”.