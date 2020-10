SERIE B – Si parte con la quarta giornata, Lecce spettatore in attesa della Cremonese: programma e arbitri

Parte questa sera alle ore 21 la quarta giornata di Serie B nella quale il Lecce scenderà in campo nel posticipo di domani sera alle ore 19 contro la Cremonese al “Via del Mare”. L’arbitro designato per il match coi grigiorossi allenati da Pierpaolo Bisoli è il signor Daniele Paterna della sezione di Teramo, che solo un’altra volta ha arbitrato una gara del Lecce. Era il 21 gennaio 2017 e si giocava Lecce-Melfi in Serie C, finita 3-1 con reti di Doumbia, Caturano e Mancosu (Foggia per i lucani).

Il bilancio degli incontri giocati dal Lecce in casa contro la Cremonese è decisamente a vantaggio dei salentini con 11 vittorie su 20 incontri; solo quattro le sconfitte. L’ultima gara ufficiale fu il 2-0 firmato Falco e La Mantia il 25 novembre 2018. I lombardi, dal canto loro, non vincono al Via del Mare da 26 anni (l’ultimo successo fu un 2-4 datato 20 marzo 1994, Serie A, con reti di Baldieri e Gerson per il Lecce, doppietta di Maspero, autorete di Padalino e gol di Giandebiaggi per i grigiorossi. In panchina Rino Marchesi e il compianto Gigi Simoni). – dati wlecce.it

Il programma e le designazioni arbitrali:

mar. h 21

Ascoli-Reggiana: Francesco Meraviglia di Pistoia (Fiorito-Berti; IV Camplone)

Chievo-Brescia: Valerio Marini di Roma 1 (Scatragli-Fiore; IV Gariglio)

Cittadella-Pordenone: Manuel Volpi di Arezzo (Pagliardini-Nuzzi; IV Santoro)

Empoli-Spal: Fabrizio Pasqua di Tivoli (Dei Giudici-Grossi; IV Ghersini)

Frosinone-Entella: Ivano Pezzuto di Lecce (Cipressa-Lanotte; IV Marinelli)

LR Vicenza-Salernitana: Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Tardino-Schirru; IV Prontera)

Pisa-Monza: Marco Piccinini di Forlì (Miele-Saccenti; IV Massimi)

Reggina-Cosenza: Riccardo Ros di Pordenone (Muto-Palermo; IV Forneau)

Venezia-Pescara: Lorenzo Maggioni di Lecco (Mokhtar-Massara; IV Amabile)

mer. h 19

Lecce-Cremonese: Daniele Paterna di Teramo (Di Vuolo-Vono; IV Dionisi)

CLASSIFICA: Cittadella, Salernitana, Empoli 7 – Frosinone 6 – Reggina 5 – Reggiana, Brescia, Chievo, Lecce, Venezia 4 – Pordenone, Spal, Cosenza 3 – Monza, Cremonese, Entella, Pisa 2 – LR Vicenza, Pescara, Ascoli 1.