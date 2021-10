BRINDISI – Ufficiale, ecco nuovo allenatore e nuovo ds

Con una doppia comunicazione tardo-serale/notturna, la SSD Brindisi calcio, qualche ora fa, ha ufficializzato le scelte del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo. Sarà mister Nello Di Costanzo a guidare, di fatto, la formazione biancazzurra, a partire dalla gara interna di domani pomeriggio contro il San Giorgio, accompagnato dal suo vice Francesco Di Nardo. Il neo tecnico del Brindisi vanta un curriculum ricco di esperienze in Serie B, C e D, alla guida di Venezia, Messina, Benevento, Barletta, Padova, Ascoli, Juve Stabia e Carrarese. Di Costanzo sarà a Brindisi domani, assisterà alla gara contro il San Giorgio e, da giovedì, condurrà il primo allenamento, al termine del quale avverrà la sua presentazione ufficiale. Col San Giorgio, in panchina ci andrà Cosimo Semeraro, tecnico della Juniores.

Il nuovo ds è Nicola Dionisio, già al Brindisi nelle scorse stagioni, con esperienze tra Potenza, Benevento, Cavese, Avellino, Savoia e Sorrento.

(foto: Nello Di Costanzo, ©messinasportiva.it)