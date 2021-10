FEMMINILE – Lecce Women, sconfitta a testa alta (e con qualche recriminazione) con la Res Women Roma

Scivolone interno per il Lecce Women, battuto a domicilio dalla Res Women Roma per 3-0 nella seconda giornata del campionato di Serie C femminile. Dopo aver tenuto testa alle più quotate avversarie per tutto il primo tempo, le salentine hanno pagato caro una disattenzione difensiva a inizio ripresa che ha permesso alle ospiti di portarsi in vantaggio e, poco dopo, per via di un altra leggerezza individuale, di raddoppiare. Le capitoline, poi, hanno trovato il tris su calcio di rigore, a gara ormai virtualmente finita.

Contestate alcune scelte arbitrali dalla società di casa, in grado di “rovinare” il clima in campo con alcune decisioni che, seppur non influendo sul risultato finale, hanno un po’ riscaldato gli animi. A farne le spese è stata l’allenatrice Vera Indino, espulsa dall’arbitro Marra di Agroopoli su segnalazione del guardalinee (Aia di Lecce), insieme a capitan Serena D’Amico. Indino non terminava anzitempo una partita dal girone d’andata dello scorso anno e, anche in quella occasione, fu espulsa su segnalazione di un guardalinee della sezione Aia di Lecce.

“Con gli assistenti arbitrali non abbiamo molta fortuna – commenta la dirigente Anna Piliego –, noi, però, vorremmo solo giocare e divertirci, come, del resto, capita nel 90% delle altre partite stagionali”. Sulla sconfitta contro la Res Roma, l’allenatrice afferma: “Mi spiace tantissimo per il risultato finale perché non rispecchia il reale andamento della partita. Abbiamo giocato alla pari con le nostre avversarie salvo poi commettere un paio di errori che hanno fatto la differenza. Mi spiace soprattutto per le ragazze che meritavano di festeggiare un risultato positivo. Ora bisogna guardare avanti e pensare all’Apulia Trani che, alla stregua della Res, vanta un organico importante per la categoria”.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-RES WOMEN ROMA 0-3

RETI: 3′ st Simeone, 25′ st Palombi, 30′ st rig. Nagni

LECCE WOMEN: Rizzon, Bengtsson, Felline, Zawadzka, Sozzo (32′ st De Punzio), Marsano, Guido, Cucurachi (27′ st Bisanti), Cazzato, De Benedetto, D’Amico. In panchina: Serio, Bocchieri, Pomes, Monno, Maci, Rollo, Coluccia. Allenatrice Vera Indino.

RES ROMA: Maurilli, Graziosi, Le Kyah, Liberati, Lommi, Manca (28′ st Di Gugliemo), Mosca (1′ st Di Bernardino), Nagni, Paolombi, Reiber (21′ st Martino), Simeone. In panchina: Caporro, Checci, Cosentino, Pastiferi. Allenatore Marco Galletti.

ARBITRO: Marra di Agropoli.

NOTE: espulsa: 40′ st D’Amico (L). Ammonite: D’Amico e Guido (L); Reiber (R). Angoli: 5-5. Recupero: pt 0′; st 3′.

(foto: V. Indino – ph. Coribello/SalentoSport)