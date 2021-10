BASKET – Carrozzina, la Lupiae Team Salento si aggiudica il 3° Memorial Heidi Bortone

La Lupiae Team Salento si aggiudica la terza edizione del “Memorial Heidi Bortone”, triangolare di basket in carrozzina, dedicato ad una persona molto cara alla famiglia della Lupiae, svoltosi nel weekend al Palaventura di Lecce. Oltre ai salentini, erano in campo anche Fly Sport Termoli e Boys Taranto.

Nel primo match, la Lupiae ha superato il Termoli per 39-27. Nel secondo, i Boys Taranto hanno surclassato i molisani per 54-16; nel terzo, infine, la Lupiae ha più che doppiato il Taranto, battendolo per 52-20. Tra le prestazioni personali della Lupiae, spiccano i 27 punti di Saracino, i 15 di Dell’Orco, i 14 di Caicedo Montano e i 13 di Spedicato.

Buon test, quindi, per la compagine guidata da coach Andrea Calò, in vista dell’inizio del campionato, previsto per il mese di gennaio.

(foto: i festeggiamenti della Lupiae Team Salento)