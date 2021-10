VOLLEY – B/m, sorride solo Leverano. B1/f, Melendugno lotta, ma non basta: risultati e classifiche

Al via, nel weekend, i campionati di Serie B di volley. In B maschile girone L, esordio vittorioso per Leverano che passa, al tie-break sul campo della Matervolley Castellana.

L’avvio vede protagonisti i padroni di casa, capaci di portarsi avanti di 3 lunghezze sui salentini. I gialloblù, tuttavia, non demordono e riportano il match in parità (15-15) con Marzo bravo ad approfittare di una ricezione imperfetta della Matervolley; la freccia del sorpasso la inserisce Manuel Conte con un attacco in pipe. Il servizio di Serra è letteralmente letale, mettendo in gravi difficoltà la retroguardia di casa, Orefice fa il resto e il punteggio scivola via fino al 18-25 finale.

Nel secondo set l’equilibrio regna sovrano: Castellana prova a fare da lepre, Leverano rintuzza colpo su colpo. Intorno alla metà del parziale arriva un muro su Orefice per il 17-15, poi successivamente Serra risponde con lo stesso fondamentale per il controbreak del 19-21. Il punto di svolta arriva con l’ace di Balestra per il 23-22 e l’attacco out di Marzo per il 25-23 porta tutto in parità.

Nel terzo game i padroni di casa partono subito forte con l’ace dell’opposto Cofano, i gialloblù di coach Zecca cercano di rimanere nel set, ma perdono di fiducia con il passare dei minuti. L’allenatore ospite inserisce Gabriele Cagnazzo al posto di Conte per provare a tenere meglio in ricezione, ma il parziale se lo aggiudica Castellana per 25-19.

Nel quarto game arriva la reazione d’orgoglio della BCC Leverano che parte subito forte. Un bel muro di Marzo segna il massimo vantaggio sul 14-19, ma è tutta la squadra a muoversi armoniosamente in campo. E’ capitan Orefice con un tocco preciso sulle mani out del muro avversario a portare la sfida al tie-break.

Nel quinto e decisivo set la BCC Leverano si trasforma in un rullo compressore con servizi ficcanti e attacchi ben precisi su cui poco o nulla può la difesa degli uomini di coach Leoni che mandano in rete la palla del 5-15 finale. La BCC Leverano porta a casa al tie-break la prima vittoria in campionato.

Sconfitte le altre due salentine: in quattro set, Taviano perde a Gioia del Colle; con lo stesso punteggio, Galatone esce sconfitta da Turi.

B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 1): NVG Joyvolley-Taviano 3-1, Molfetta-ES Campobasso 2-3, Turi-Galatone 3-1, Matervolley-Leverano 2-3, M2G Bari-Grottaglie 3-0, Andria-Area Brutia CS 3-0.

CLASSIFICA: M2G Bari, Andria, NVG Joyvolley, Turi 3 – leverano, ES Campobasso 2 – Molfetta, Matervolley 1 – Galatone, taviano, Area Brutia CS e Grottaglie 0.

PROSSIMO TURNO (23-24/10): Area Brutia CS-NVG Joyvolley, ES Campobasso-Turi, Taviano-Matervolley, Grottaglie-Andria, Leverano-Molfetta, Galatone-M2G Bari.

—

In B1 femminile girone F, esordio sfortunato per la Narconon Melendugno di coach Ida Taurisano sul campo della Fiammatorrese. Dopo un buon avvio di gara delle ospiti (17-25 il primo set), le campane prevalgono nel secondo con un parziale abbastanza netto (25-14). Riscatto salentino nel terzo (22-25) ma la Fiamma impatta nel quarto (25-16), portando la sfida al tie-break. Nel parziale decisivo, le padrone di casa prendono il largo e chiudono sul 15-10.

Nettissima sconfitta interna della Cuore di Mamma Cutrofiano sul proprio terreno contro Messina: 7-25 17-25 15-25.

B1/F GIRONE F

RISULTATI (giornata 1): F. Schultze ME-Terrasini 3-0, CDM Cutrofiano-Messina 0-3, HUB CT-Cerignola 0-3, S. Salvatore Tel.-Castellana 3-1, Fiammatorrese-Melendugno 3-2, Arzano-Desi Palmi 3-0.

CLASSIFICA: Messina, Cerignola, Arzano, F. Schultze ME, S. Salvatore Tel. 3 – Fiammatorrese 2 – Melendugno 1 – Castellana, Terrasini, Desi Palmi, HUB CT, CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (23/10): Desi Palmi-F. Schultze ME, Messina-HUB CT, Terrasini-S. Salvatore Tel., Melendugno-Arzano, Castellana-CDM Cutrofiano, Cerignola-Fiammatorrese.

(foto: la BCC Leverano)