TARANTO – Tris a Torre Annunziata, i rossoblù travolgono la Puteolana

Il Taranto ottiene la sua seconda vittoria consecutiva e la prima in trasferta, al “Giraud” di Torre Annunziata, gli uomini di Laterza si impongono sulla Puteolana per tre a uno. Al vantaggio iniziale di Santarpia risponde il pareggio di Piacente, nel secondo tempo i rossoblù chiudono la pratica con le marcature di Marsili e Alfageme.

LA CRONACA – Il primo tempo è ricco di emozioni e al 3’ i rossoblù sono già in vantaggio: cross di Boccia per la testa di Santarpia che mette dentro per il vantaggio rossoblù. Dopo una fase di stallo del match, gli ionici si rivedono al 30’: Lagzir, con un’azione personale arriva in area e conclude con il sinistro, la sfera termina sull’esterno della rete. Goal sbagliato, goal subito, questa è la dura legge del calcio che in questa circostanza colpisce gli ospiti: al 33’ Piacente recupera palla, si incunea in area e batte in diagonale Sposito per l’uno ad uno. Il Taranto reagisce, al 38’ Stracqualursi crossa in area e Monteleone sfiora l’autogol. Rispondono i granata: al 44’ Festa manca il tap in vincente dopo un cross basso. I pugliesi chiudono in avanti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 46’ Serafino effettua un diagonale, Stracqualursi manca di poco il colpo di testa. La prima frazione di gioco termina dopo tre minuti di recupero e in parità.

Nel secondo tempo è il Taranto a dominare, al 47’ ci prova Lagzir con una punizone, De Lucia si supera e para. Gli ionici ritornano in vantaggio al 55’ con una punizione dalla lunga distanza di Marsili, leggermente deviata, che si spegne in rete per il nuovo vantaggio ionico. Da questo momento gli uomini di Laterza gestiscono il vantaggio e non corrono nessun rischio e al 92’ chiudono la partita: Marsili crossa in aria per Alfageme che di testa manda il risultato in ghiaccio. Il match termina dopo cinque minuti di recupero sul risultato di tre a uno in favore dei rossoblù. Domenica prossima gli ionici incontreranno il Sorrento tra le mura amiche.

IL TABELLINO

Torre Annunziata, stadio Alfredo Giraud

domenica 11 ottobre 2020, ore 15

Serie D girone H 2020/21 – giornata 3

PUTEOLANA-TARANTO 1-3

RETI: Santarpia 3’ (T), Piacente 33’ (P), Marsili 55’ (T), Alfageme 90+2′ (T)

PUTEOLANA: De Lucia, Caiazzo, Piacente, Cavaliere, Monteleone, Pantano, Festa (56’ Soprano), Imbimbo, Chiacchio (81’ Messina), Landri (70’ Di Caterino), D’Errico. A disposizione: De Rosa, Somma, Puolo, Pecorella, Ramazzotti, Maglione. Allenatore: Luca De Martino.

TARANTO: Sposito, Boccia, Caldore, Marsili, Guastamacchia, Rizzo, Lagzir (81’ Marino), Matute (94’ Ba), Serafino (59’ Mastromonaco), Stracqualursi (67’Alfageme), Santarpia (70’ Diaby). A disposizione: Stasi, Ferrara, Marrazzo, Mariano, Ba. Allenatore: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Davide Giacometti di Gubbio. Assistenti: Edoardo Salvatori di Tivoli e Andrea Cecchi di Roma 1.

NOTE: ammoniti: Caiazzo (P), Boccia (T), Monteleone (P), Cavaliere (P), Marsili (T), Chiacchio (P), Alfageme (T), Rizzo (T), Soprano (P).

