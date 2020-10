CASARANO-FASANO – Rodriguez e Giacomarro, le Serpi viaggiano veloci

Bottino pieno per il Casarano tra le mura amiche. I padroni di casa partono subito forte e al 6’ trovano la via del gol, al termine di un’azione rocambolesca in area ospite: triangolazione tra Tascone, El Ouzni e Rodriguez che supera il portiere, giunge sul fondo e da posizione defilata riesce a insaccare dopo aver colpito il palo lontano. Al 14’ il Casarano sfiora il raddoppio. Urquiza salva in scivolata a portiere battuto su conclusione del solito Rodriguez. La prima mezz’ora è un assedio alla porta fasanese. Il Casarano ci prova a più riprese con Bruno, Rodriguez, El Ouzni. Gli ospiti cercano di affidarsi alle ripartenze o ai calci piazzati, ma senza riuscire a impensierire la retroguardia rossoazzurra. Al 31’ occasionissima per i brindisini: filtrante per Nadaveric, che entra in area e, solo dinanzi a Guido, sbaglia completamente mira, mandando direttamente sul fondo. Il Casarano abbassa il ritmo e il Fasano alza il baricentro, ma nel miglior momento dei biancoazzurri giunge il raddoppio di rossoazzurri. Al 40’ Giacomarro lascia partire dal limite un bolide, che si insacca alla destra di Suma. L’estremo difensore brindisino cerca di opporsi in tuffo, ma il tiro è troppo potente e angolato.

La ripresa si apre con un solo cambio. Fuori El Ouzni, dentro Mincica. Ma è il Fasano a rendersi pericoloso. Al 50’ splendido intervento di Guido che blinda il risultato, alzando sulla traversa un’insidiosissima conclusione dal limite di Cavaliere. Al 65’ Rodriguez dal fondo serve per l’accorrente Tascone che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 70’ Giacomarro si gira in area e lascia partire un gran tiro che lambisce il palo alla destra di Suma. Il Casarano rallenta il ritmo e amministra il doppio vantaggio. Nei minuti finali non succede nulla di degno di nota, tranne un tiro di poco fuori misura da parte degli ospiti.

Domenica prossima il Casarano farà visita al Gravina, in attesa del big match casalingo il Taranto. Altro derby, invece, per il Fasano, in casa contro la capolista Brindisi.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 11 ottobre 2020, ore 15

Serie D girone H 2020/21 – giornata n. 3

CASARANO- FASANO 2-0

RETI: 6’ Rodriguez, 40’ Giacomarro

CASARANO (4-3-3): Guido; Onda, Pedicone (64’ Pagliai), Tascone (87’ Negro), Longhi; Mattera, Sansone (83’ Atteo), Bruno; Rodiguez; Giacomarro, El Ouzni (46’ Minica). A disposizione: Guarnieri, Galfano, D’Andria, Feola, Pennetta. Allenatore: Vincenzo Feola.

FASANO (4-4-2): Suma; Brescia, Cassano (75’ Vogliacco), Monaco (83’ Difino), Urquiza (66’ Procida); Russo, Bernardini, Narese (73’ Gaetani), Cavaliere; Nadarevic, Trovè (66’ De Carolis). A disposizione: Caccetta, Angelini, Pittelli, Lanzone. Allenatore: Raimondo Catalano.

ARBITRO: Matteo Canci di Carrara. ASSISTENTI: Luca Gibin di Chioggia e Paolo Tomasi di Schio.

NOTE: Cielo parzialmente nuvoloso, 24 gradi. Terreno in non perfetto condizioni. Ammoniti: 45’ Pedicone (C), (69’) Russo (F). Espulsi: nessuno. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

