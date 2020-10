BRINDISI-NARDÒ – I padroni di casa mettono la terza, i granata restano ancora al palo

Termina con un netto 3-1 in favore del Brindisi, il derby di giornata che al Fanuzzi vedeva ospite il Nardò dell’ex Ciro Danucci. Una gara che i padroni di casa hanno controllato per quasi tutto l’arco dei novanta minuti, legittimando il risultato con una buona prestazione che vale il terzo successo stagionale in altrettante gare. Per il Nardò la classifica recita ancora zero punti.

Pronti via ed il Brindisi è subito in vantaggio. Minuto sei, Cerone, approfitta di uno svarione della difesa salentina, freddando l’ultimo arrivato Milli. Lo svantaggio immediato suona come una mazzata per il toro che non riesce a reagire. Il Brindisi è padrone del campo e al 15′ va ad un passo dal raddoppio con il solito Cerone. Il raddoppio arriva però al minuto 21, con Boccadamo che grazie all’aiuto di una deviazione da parte di un difensore avversario sentenzia Milli per la seconda volta.

Quando i padroni di casa sembravano gestire al meglio la contesa, il Nardò accorcia le distanze. Corre il minuto 30 quando Caputo sfrutta nel migliore dei modi un assist dalla destra di Potenza, battendo Lacirignola con una bella conclusione al volo. Prima della fine del tempo è Potenza a sfiorare il gol del pari, ma sulla sua conclusione l’estremo di casa è attento e devia in corner. Si chiude così una prima frazione molto scoppiettante.

Il gol di Caputo sembra ridare nuova verve al Nardò. Al 5′, Scialpi, su un calcio di punizione dal limite, cerca di piazzarla all’angolo basso alla sinistra di Lacirignola, che però non si fa sorprendere. Scampato il pericolo il Brindisi torna a condurre le operazioni, sfiorando il tris con Palazzo, che al minuto 18 colpisce una clamorosa traversa. I biancazzurri gestiscono la contesa, chiudendo la pratica a sette minuti dalla fine, con Palazzo che dagli undici metri trasforma una penalty procuratosi dal neo entrato Nives.

Domenica prossima gli uomini di mister De Luca renderanno visita al Fasano, mentre i granata ospiteranno la Puteolana

IL TABELLINO

Brindisi, stadio F. Fanuzzi

domenica 11 ottobre 2020, ore 15

Serie D girone H 2020/21 – giornata 3

BRINDISI-NARDÒ 3-1

Reti: 6′ pt Cerone (B), 21′ pt Boccadamo (B), 30′ pt Caputo (N), 38′ st Palazzo (B) su rig.



BRINDISI: Lacirignola, Sicignano, D’Angelo, Clemente, Boccadamo (Nives dal 19′ st), Botta, Bottari (Iaia dal 27′ st), Palumbo, Cerone (Maglie dal 39′ st), Lacarra, Palazzo (Zanghi dal 46′ st). A disp. Pizzolato, Merito, Taveri, Pizzolla, Ripanto. All. De Luca.

NARDÒ: Milli, Trinchera, Mengoli, Stranieri, Potenza (Raia dal 1′ st), Cancelli, Scialpi (Angelini dal 38′ st), Caputo, Spagnolo (Gallo dal 25’ pt), Palazzo, Cuomo. A disp. Mirarco, Centoneze, Fiorini, Marulli, Valzano, Miccoli. All. Danucci.

Arbitro: Robilotta di Sala Consilina, coadiuvato dagli assistenti di linea Portella di Frattamaggiore, Castiglione di Frattamaggiore

