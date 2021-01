SERIE D/H – Taranto stop, in trasferta Casarano e Sorrento: il programma e le designazioni della 10ª giornata

Nel giorno dell’Epifania torna la Serie D con la decima giornata di campionato. Delle tre capoclassifica, il Taranto non giocherà per il rinvio chiesto dal club (anche per la gara contro la Fidelis Andria del 10 gennaio) in seguito ai casi di Covid registrati nel gruppo. Il Casarano è atteso dal Molfetta, mentre per il Sorrento l’avversario sarà il Cerignola, squadra che non perde da cinque giornate.

Il Bitonto cercherà i tre punti nel big match contro il Picerno, i neroverdi per risalire la china, i rossoblù per rimanere attaccati al treno delle prime. L’altro scontro tutto pugliese del decimo turno è quello fra Andria e Gravina: i biancoazzurri vogliono ritrovare i tre punti mentre i gialloblù necessitano di uscire dalle sabbie mobili. Il Brindisi andrà sul difficile terreno di Francavilla sul Sinni. Il Nardò, dopo la sconfitta subita contro il Taranto, cercherà il riscatto in Campania dove sfiderà la Puteolana. Chiude la decima giornata la sfida tra Team Altamura e Aversa.

Aggiornamento delle ore 14: Rinviata Lavello-Puteolana per la positività di quattro tesserati della squadra campana.

Il programma e le designazioni della decima giornata di campionato:

mer. h 14.30

AUDACE CERIGNOLA – SORRENTO: Simone Pistarelli di Fermo (Quici-De Santis)

BITONTO-PICERNO: Gabriele Sacchi di Macerata (Singh-Dervishi)

FIDELIS ANDRIA-GRAVINA: Marco Russo di Torre Annunziata (Aletta-Dell’Isola)

FRANCAVILLA-BRINDISI: Domenico Castellone di Napoli (Balbo-Caputo)

MOLFETTA-CASARANO: Julio Milan Silvera di Valdarno (De Santis-Carella)

PORTICI-NARDÒ: Sebastian Petrov di Roma 1 (Cozza-Marucci)

TEAM ALTAMURA-REAL AVERSA: Gilberto Gregoris di Pescara (Lombardi-Giorgetti)

(FASANO-TARANTO e LAVELLO-PUTEOLANA: rinviata a data da destinarsi)

–

CLASSIFICA: Casarano, Sorrento e Taranto 18 – Lavello 16 – Az Picerno 15 – T. Altamura 14 – Nardò 13 – Brindisi (-1), Francavilla e F. Andria 12 – A. Cerignola e Bitonto 11– Real Aversa e Molfetta 10 –Gravina 8 – Portici 7 –Fasano e Puteolana 5.