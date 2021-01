SERIE D/H – Taranto, brutte notizie in arrivo: saltano i match contro Fasano e Andria?

Non ci sono buone notizie per mister Giuseppe Laterza: il Taranto, con molta probabilità, non scenderà in campo contro il Fasano per la probabile positività di alcuni atleti. In dubbio, a questo punto, anche il match contro l’Andria.

Questa la nota stampa diramata dalla società: “In attesa della conferma degli esiti dei test Covid- 19 risulta al momento problematica la disputa della 10^ giornata di Campionato Serie D, girone H in programma martedì 05/01/2021 contro l’ US Fasano“.

Ci ha pensato il virus a complicare le cose ai rossoblù, quando tutto sembrava andare per il meglio, con il primo posto in classifica. La situazione sicuramente sarà più chiara nelle prossime ore, ma al momento l’opzione rinvio si fa sempre più insistente.

A proposito di Fasano: il club ha appena ufficializzato un nuovo innesto. Si tratta del difensore centrale argentino Pablo Timoteo De Miranda, mancino classe 1986, cresciuto nel Cai, Serie B arghentina. Dopo il settore giovanile, il salto di categoria in Serie A prima con il Colon Santa Fé e poi con il Tigre (squadra in cui ha avuto come compagno di squadra Denis Stracqualursi, che ritrova a Fasano) e l’Istituto de Cordoba. Dopo diversi anni di esperienze nelle massime serie in giro per il Sudamerica, tra cui Bolivia, Perù e Messico, l’arrivo in Italia al San Luca. “In tanti mi hanno parlato bene del Fasano – ha dichiarato De Miranda – e non appena arrivato ho subito notato l’organizzazione e la serietà del club. Mi ha colpito molto lo stadio “Vito Curlo”, veramente bello e con un manto erboso perfetto. Il girone H è un girone di ferro? È uno stimolo in più per me e per i miei compagni, per fare bene e per dimostrare il nostro valore.”