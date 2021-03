SERIE D/H – Sette squalificati, ammenda per il Fasano: il Giudice sportivo della 22ª giornata

Dopo le sette gare della 22esima giornata del girone H di Serie D giocate domenica scorsa, queste sono le risultanze del Giudice sportivo.

CALCIATORI – Una giornata per Jaime Leon Merito (Brindisi), Alessio Esposito (Cerignola), Gianmarco Monaco (F. Andria), Matteo Montinaro (Bitonto), Eric Herrera (Lavello), Giovanni Nappo (Portici), Gianmarco Rizzo (Taranto).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Due giornate di squalifica per Martino Traversa (Molfetta); una per Ranko Lazic (Francavilla).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 6 aprile per Prospero Cupparo (Francavilla) e Francesco Montervino (Taranto).

AMMENDE – 500 euro al Fasano (per avere, persona presente in tribuna, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara).

(foto: ©SalentoSport/Coribello)