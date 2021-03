SERIE D/H – Recuperi, Taranto e Casarano continuano a duellare. I risultati e la nuova classifica

Quattro recuperi di campionato si sono giocati, nel pomeriggio, nel girone H di Serie D.

Taranto e Casarano continuano a duellare in vetta. I rossoblù superano per tre a uno il Molfetta allo Iacovone; con lo stesso punteggio, i rossazzurri s’impongono a Bitonto. Il Sorrento, di misura, regola il Gravina; beffa al 90′ per il Brindisi sul campo del Portici. I risultati:

13ª giornata

TARANTO-MOLFETTA 3-1

27′ Serafino (T), 68′ rig. Diaz (T), 75′ Strambelli (M), 88′ rig. Corvino (T)

—

14ª giornata

BITONTO-CASARANO 1-3

48′ Mincica (C), 71′ Rodriguez (C), 73′ Tedesco (B), 90+1′ Argento (C)

—

16ª giornata

SORRENTO-GRAVINA 1-0

72′ Mezavilla

—

17ª giornata

PORTICI-BRINDISI 2-1

40′ De Luca (P), 62′ Panebianco (B), 90′ Prisco (P)

—

La nuova classifica: Taranto 42 – Casarano* 40 – Lavello* 37 – F. Andria 35 – AZ Picerno* e Nardò* 34 – Molfetta** 33 – Sorrento 30 – Bitonto** 29 – A. Cerignola 28 – T. Altamura***** 27 – Real Aversa** 24 – Brindisi* 23 – Fasano 21 – Francavilla 20 – Portici 18 – Gravina**** 16 – Puteolana**15.

—

PROSSIMO TURNO

(giornata n. 23 – 6ª rit.)

dom. 28.03 ore 15: Real Aversa-Fasano, Puteolana-F. Andria, Bitonto-Francavilla, A. Cerignola-Lavello, Az Picerno-Molfetta, Casarano-Nardò, Gravina-Portici, Brindisi-Taranto, Sorrento-T. Altamura.

DA RECUPERARE: gg 17 T. Altamura-Molfetta (?); gg 19 Puteolana-Gravina (?), Lavello-T. Altamura (?); gg 20 T. Altamura-Az Picerno (?), Gravina-Real Aversa (?); gg 21 Casarano-Gravina (?), Bitonto-T. Altamura (?); gg 22 Nardò-Real Aversa (?), T. Altamura-Puteolana (?) (da ufficializzare: Casarano-Nardò gg 23, Nardò-Fasano gg 24).