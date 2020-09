SERIE D – L’Appello conferma la sentenza di primo grado: Picerno e Bitonto penalizzate. Foggia in C

La Corte d’Appello federale ha respinto i reclami di Picerno e Bitonto colpevoli, secondo il giudice di primo grado, di aver alterato lo svolgimento e il risultato finale della gara che le ha viste contrapposte il 5 maggio 2019. Il Tribunale di primo grado le aveva penalizzate con la retrocessione all’ultimo posto della classifica di Serie C 2019/20 (Picerno) e con la penalizzazione di cinque punti nel girone H di Serie D 2019/20 (Bitonto). Ciò, a conti fatti, per il Bitonto significa mancata promozione in terza serie. Il suo posto verrà preso dal Foggia, secondo classificato.

Respinto il reclamo del Cerignola, mentre sono state confermate le sanzioni di primo grado a Vincenzo Mitro, Nicola De Santis e Vincenzo De Santis (4 anni di inibizione), Daniele Fiorentino e Onofrio Turitto (un anno di squalifica); accolti parzialmente i ricorsi di Michele Anaclerio (squalifica ridotta da 2 anni a un anno e otto mesi) e di Francesco Cosimo Patierno (da un anno e otto mesi a un anno e quattro mesi).

Entro metà della prossima settimana dovrebbero, quindi, essere ufficializzati i gironi e pubblicati i calendari di Serie D.