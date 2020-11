SERIE D/H – La ripresa del campionato slitta ancora, domenica spazio ai recuperi: il programma

Domenica prossima, 6 dicembre, il campionato di Serie D non ricomincerà. La data sarà sfruttata per completare (o per provare a completare) il quadro delle gare di recupero della quinta e sesta giornata, ancora non disputate.

Secondo quanto comunica il Dipartimento Interregionale, domenica prossima, nel girone H, si disputeranno le seguenti gare: Portici-Gravina (sesta), Puteolana-Team Altamura (quinta) e Fasano-Real Aversa (sesta). Resta da riprogrammare Gravina-Fasano (quinta).

La ripresa del campionato, con le gare della settima giornata, inizialmente previste per l’8 novembre, è fissata, per ora, a domenica 13 dicembre. Questo in attesa dell’approvazione del protocollo sanitario di Serie D, da parte delle autorità, documento che necessita ancora di ulteriori approfondimenti di carattere medico.