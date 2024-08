SERIE D – Coppa Italia, il programma del turno preliminare, il calendario e il tabellone 2024/25

La Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il regolamento della Coppa Italia di Serie D 2024/25.

Il turno preliminare vedrà in campo 80 squadre, suddivise in 40 incontri. Ne prenderanno parte le 35 società neopromosse (tra cui l’Ugento); le otto retrocesse dalal Lega Pro; le 18 vincenti dei playout 2023/24 e salve con un distacco di almeno otto punti; le nove squadre classificatesi, nella scorsa stagione, al 12esimo posto nei gironi da 18 e al 14esimo nei girono da venti; le quattro società ripescate; le cinque società per peggiore classifica Coppa Disciplina 2023/24 (Avezzano, Cynthialbalonga, Livorno, San Giuliano City, Siracusa).

Il primo turno prevede la disputa di 64 gare di sola andata, riservate alle 40 vincenti dei turni preliminari e alle altre 88 aventi diritto. Trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale si giocheranno con gare di sola andata con partite di 90 minuti ed eventuali rigori, senza tempi supplementari. Le semifinali si giocheranno su andata e ritorno; la finale si potrebbe giocare sia in doppio confronto, che in gara unica in campo neutro. L’ordine di svolgimento delle gare sarà deciso da sorteggio e poi dall’alternanza casa/trasferta tra un turno e l’altro.

Il calendario: turno preliminare 25 agosto; 1° turno 1° settembre; trentaduesimi di finale 6 novembre; sedicesimi di finale 20 novembre; ottavo di finale 4 dicembre; quarti di finale 18 dicembre; semifinali 12 e 26 febbraio; finali 19 marzo e 2 aprile.

Di seguito gli incontri del turno preliminare delle squadre pugliesi (25 agosto ore 167, salvo successive modifiche): Gravina-Manfredonia (partita 34), Virtus Francavilla-Ugento (35), Brindisi-Sambiase (37).

Al primo turno: Martina-(Gravina o Manfredonia), (Fc Francavilla o Pompei)-(Virtus Francavilla o Ugento), Casarano-(Brindisi o Sambiase), Nardò-Fidelis Andria, Fasano-Matera.