LA CRONACA – Lecce interessante e in rimonta a metà. Alla fine sorride il Nizza

Si chiude con una sconfitta il programma delle amichevoli precampionato 2024/25 del Lecce, superato per 2-3 al Via del Mare dal Nizza. I giallorossi se la giocano a testa alta ma rimontano e sfiorano anche la vittoria, prima di subire il ko finale.

Gotti propone il sempre più collaudato 4-2-3-1 scegliendo a sorpresa Maleh al posto di Radamani, mentre sulla sinistra c’è Dorgu e non Gallo. Il Lecce prova a partire tenendo in mano il pallino del gioco, lanciando un paio di volte Tete Morente sempre fermato. Al decimo il primo tentativo di tiro, un destro di Rafia dal limite completamente fuori misura. Al quarto d’ora fiammata vincente del Nizza. Azione insistita che libera al tiro prima Sanson e poi Boga, fermati da Fruchtl e Baschirotto, la manovra prosegue e il pallone arriva a Guessand che di piatto destro insacca. Al 20′ cross di Louchet per la testa di Boga, palla alta sopra la traversa. Reazione salentina affidata al mancino di Maleh, che prova a sorprendere Bulka dalla distanza in pallonetto senza trovare la porta. Dopo una fase di stallo in cui hanno guadagnato comunque metri, i giallorossi si rivedono al tiro al 37′ con Dorgu. Un minuto dopo colpo di testa di Pierret da corner alto sopra la traversa.

Inizia male la ripresa per il Lecce, subito infilato alla prima occasione. Non è passato nemmeno un minuto e Guessand indovina il filtrante per Clauss che in diagonale batte Fruchtl per il raddoppio. I giallorossi si vedono al sesto con una bella punizione di Berisha che scavalca la barriera ma trova la risposta di Bulka. Al quarto d’ora corner di Marchwinski per la testa di Gaspar, tocco troppo centrale ed il portiere ospite para facile. Nell’azione seguente Berisha ci prova da lontano, palla larga di poco. Ancora l’albanese scatenato al 23′, destro dal limite masticato ed al lato. Due giri di lancette ed il meritato gol salentino firmato dall’ultimo arrivato Marchwinski, che insacca a porta vuota il pallone che Pierotti aveva sradicato a Rosario. Minuto 29 e pari salentino ancora con il polacco, bravo a farsi trovare pronto sul cross di Gallo. Ancora tre minuti e occasionissima sul mancino di Baschirotto che riceve dall’ottimo Dorgu e trova prima il palo e poi Bulka in opposizione. Al 41′ giallorossi a millimetri dal vantaggio: Gendrey appoggia a Berisha, destro a uscire alto di un nulla sopra la traversa. Beffa sul capovolgimento di fronte che vede premiato il Nizza, autore di una perfetta ripartenza che libera al tiro Bouanani, il cui mancino a giro è imprendibile per Fruchtl. Si chiude così sul 2-3 rossonero.