LECCE – Rodriguez, terzo prestito di fila: si ritorna in patria, al Racing Santander

Ancora un prestito per Pablo Rodriguez. Lo spagnolo del Lecce, stavolta, ritorna in patria: è stato ceduto, a titolo temporaneo, al Real Racing Club de Santander, Serie B iberica.

Non ha strappato il sì a Luca Gotti il classe 2001, nell’ultima stagione all’Ascoli, retrocesso a fine annata. In bianconero, Rodriguez ha giocato comunque 37 partite (28 da titolare), segnando quattro gol in aggiunta a cinque assist. Nella stagione precedente, Pablito era andato in prestito al Brescia (così come Listkowski e Bjorkengren), segnando altri tre gol e due assist in 17 partite. Anche quell’anno, il Brescia retrocesse in Serie C.

Canterano del Real Madrid, approdato nel Salento a inizio stagione 2020-21, Rodriguez esplose nel dicembre del 2020, in particolare con una rete segnata al Vicenza, cui ne susseguirono altre cinque sino a fine annata, spesso subentrando dalla panchina e contribuendo al sogno Serie A del Lecce, poi svanito nella semifinale playoff contro il Venezia. Con Marco Baroni, poi, Rodriguez trovò spazi risicati, scivolando sempre di più verso la panchina e, quindi, verso il prestito altrove. Sarà l’ultima occasione per convincere il Lecce a puntare ancora su di lui: il contratto dello spagnolo, infatti, scadrà a giugno 2025.