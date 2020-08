SERIE D – Bitonto, salta la promozione. Picerno retrocesso. Maxi squalifiche dal Tnas

Niente promozione in C per il Bitonto. La società neroverde è stata condannata dal Tnas alla penalità di cinque punti da scontare nel campionato 2019/20. Ciò significa, quindi, che il Bitonto scende da 55 a 50 punti, scivolando al terzo posto del girone H di Serie D insieme al Sorrento. Primo, quindi, è il Foggia con 54. Per il Picerno, nella stagione passata in Serie C, la pena è la retrocessione all’ultimo posto della classifica 2019/20 e, quindi, la retrocessione in D.

Oggetto del giudizio del Tnas è la combine della gara tra Picerno e Bitonto del 5 maggio 2019. Prosciolto il Potenza. Squalifiche anche per: Michele Anaclerio, due anni; Vincenzo De Santis, quattro anni di inibizione e ammenda di 50mila euro; Nicola De Santis, quattro anni di inibizione; Antonio Giulio Picci, un anno e otto mesi di squalifica; Daniele Fiorentino, un anno di squalifica; Giovanni Montrone, un anno e otto mesi di squalifica; Onofrio Turitto, un anno di squalifica; Francesco Cosimo Patierno, un anno e otto mesi di squalifica; Vincenzo Mitro, quattro anni di inibizione.

C’è da sottolineare che questo è il primo grado di giudizio e che le società, sicuramente, faranno appello alla sentenza di prima istanza.