VOLLEY – Le ultime dalle società salentine: Olimpia Sbv Galatina, Melendugno, Galatone e Showy Boys

OLIMPIA SBV GALATINA – Continua il raduno dell’Olimpia Sbv Galatina che ha preso il via mercoledì scorso. Del roster farà parte ancora Santo Buracci, il capitano-direttore sportivo della squadra: “In questa nuova avventura in A3, sia pure con un ritardo causato dal Covid, non è stato semplicissimo far quadrare organico e conti economici – dice Buracci – ma il lavoro in sinergia con la dirigenza sui fronti sponsor e la mediazione tra giocatori procuratori e società, è stato senz’altro positivo e ha creato un gruppo di medio-alto livello che dirà la sua in questa stagione”. Intanto si terranno sabato 5 e sabato 12 settembre, dalle 17.30 alle 19, gli Open Day 2020 dedicati ai settori giovanili per sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie nel valore sociale e ludico che la pallavolo rappresenta. Teatro dell’avvenimento sarà il prato esterno del Palapanico: ai partecipanti sarà illustrata la realtà Olimpia Sbv, lorganizzazione dei gruppi giovanili e la composizione dello staff tecnico. Parteciperanno anche i giocatori di A3. L’organizzazione è a cura di Zaira Gemma, responsabile dei gruppi giovanili. Info: 338-3382045.

VOLLEY MELENDUGNO – In vista dle prossimo campionato nazionale femminile di B2, la società ha deciso di affidarsi al preparatore atletico Claudio Epifani coordinato da Isella D’Amato, responsabile dell’attività pesistica olimpica applicata. Sede dell’allenamento sarà “The Prison Asd”. Una delle tecnologie usate sarà il beast sensor, un dispositivo in grado di tracciare con accuratezza i più importanti parametri allenanti.

GREEN VOLLEY GALATONE – Sarà l’Agenzia Allianz Colazzo il main sponsor del presidente Giuseppe Giuri, ai nastri di partenza del campionato di Serie B. “Un progetto concreto e affascinante che, sin da subito, ho deciso di abbracciare”, ha dichiarato Luciano Colazzo, agente Allianz Spa in provincia di Lecce e vice presidente della Green Volley Galatone. Sorteggiate le avversarie del Galatone che saranno: New Volley Gioia, Nuova Pallavolo Molfetta, Arrè Formaggi Turi, Matervolley Castellana, Florigel Andria, Volleyball Lucera, Volley Leverano, Leo Shoes Casarano, Pag Volley Taviano e l’unica abruzzese, la Virtus Paglieta.

SHOWY BOYS GALATINA – Per il secondo anno consecutivo, la SB punta su Manuela Montanari. L’allenatore federale farà parte ancora dello staff biancoverde in seguito all’ottimo lavoro svolto nella passata stagione, sia nel Volley S3, sia nel volley riservato ai più piccoli e al settore femminile. Intanto, nella sede della società, c’è stata una visita a sorpresa: quella di Gianfranco Nardulli, atleta biancoverde che ha scritto pagine indelebili della storia dello storico club galatinese, e che ha colto l’occasione per salutare i dirigenti e ritirare la copia del libro “Showy Boys la Gloriosa”, pubblicato nello scorso mese di giugno, che narra la storia della società sportiva.