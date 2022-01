SERIE D/H – Prove di ripartenza: oggi il recupero Brindisi-Audace Cerignola

Prove di ripartenza in Serie D girone H, dove, nel pomeriggio, si giocherà il recupero della 17esima giornata di campionato. Al “Fanuzzi”, scenderanno in campo Brindisi e Audace Cerignola per un testa–coda dall’esito non scontato, vista la lunga pausa a cui sono state sottoposte le squadre e i nuovi arrivi del mercato di riparazione, soprattutto in casa biancazzurra.

Così mister Nello Di Costanzo (in foto): “La squadra sta bene, i nuovi arrivati si sono inseriti subito bene nel gruppo perché i giocatori più esperti che avevamo li hanno messi immediatamente a loro agio. Finalmente torniamo al Fanuzzi dopo tanto tempo, per i giocatori è una cosa molto importante perché sul nostro campo, sebbene non ci si alleni, con i tifosi che spingono, la squadra potrà dare qualcosa in più“.

Brindisi-Cerignola sarà diretta dal signor Fantozzi di Civitavecchia. Squadre in campo alle ore 14.30.

CLASSIFICA: Francavilla e Bitonto 37 – A. Cerignola** 34 – Gravina 32 – Fasano 30 – Casertana 29 – Lavello e Nocerina 27 – Mariglianese e Sorrento 25 – Molfetta 24 – Nardò 22 – Rotonda e Team Altamura 21 – Casarano e Nola 19 – Bisceglie 18 – San Giorgio* 14 – Brindisi* e Virtus Matino 9.

Da recuperare: Brindisi-Cerignola (oggi), Cerignola-San Giorgio (ddd).