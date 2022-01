SERIE B – La nuova data (la terza) di Lecce-LR Vicenza e il programma degli altri recuperi

La Lega di Serie B ha stabilito le date dei recuperi di campionato da giocare, rinviati, nei giorni scorsi, per il numero di positività al Covid di alcune società.

Per la 18esima giornata, il match tra Lecce e Vicenza è stato ricalendarizzato per mercoledì prossimo, 26 gennaio, alle ore 20.

Per la 19esima giornata, quella appena trascorsa, il nuovo calendario prevede la disputa di Cittadella-Cosenza, LR Vicenza-Alessandria e Parma-Crotone alle ore 14.30 di domenica 30 gennaio. In quel fine settimana, non sono previste altre partite per via della pausa Nazionali già programmata in sede di stipula dei calendari.

Como-Lecce, 21esima giornata, si giocherà sabato 5 febbraio alle ore 14.

Nessuno squalificato dal Giudice sportivo ma due giocatori leccesi vanno in diffida: si tratta di Di Mariano e Hjulmand.