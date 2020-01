SERIE D/H – Patierno lancia il Bitonto ma il Foggia non molla l’osso: tutti i tabellini della 20ª giornata

Dopo il derby vinto domenica scorsa contro la Deghi, arriva un punto casalingo per l’Ugento che impatta contro la Fortis Altamura. A Desantis risponde Regner. Risultato che lascia qualche rammarico in casa giallorossa per alcune occasioni non sfruttate a dovere e per delle decisioni arbitrali contestate. L’approccio alla gara della formazione di Mimmo Oliva non…