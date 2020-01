DEGHI – La vittoria sfuma in pieno recupero, beffa Vieste dopo il guizzo di Difino

Tanto rammarico per la Deghi, ripresa a Vieste in pieno recupero da un rigore realizzato da Colella. Non è bastato, agli orange, il gol di Difino, messo a segno alla mezzora della ripresa dopo un bell’assist di Coronese. Per la formazione di mister Alberto Giuliatto arriva un punto che lascia un po’ delusi, giacché, per tutta la gara, Carrozza e compagni erano riusciti a tener testa ad un avversario diretto nella lotta per la salvezza. Sempre pronto Laghezza tra i pali a rintuzzare ogni tentativo della formazione dauna.

Nella ripresa il match sale di tono con diversi capovolgimenti di fronte. Prima il Vieste si rende pericoloso con un paio di azioni concluse con due colpi di testa, gli arancioni rispondono con un tentativo di Miccoli che sfila a lato. Poi il gol di Difino, al 31′ della ripresa, sembrava aver dato grosse aspettative agli ospiti, sino al 49′: Deffo tocca in area un pallone con una mano, Arnaut di Padova decide per la massima punizione che Colella, freddo dagli undici metri, capitalizza nel migliore dei modi.

Domenica prossima altro impegno di livello (stavolta sul proprio terreno) contro la capolista Molfetta.

IL TABELLINO

VIESTE-DEGHI 1-1

RETI: 31′ st Difino (D), 49′ st rig Colella (V)

VIESTE: Romano, Sicuro, Pipoli, Raiola, Sollitto, Sangarè, De Vita (29′ st Caruso), Albano (44′ st Gramazio), Prieto (17′ st Ricucci), Colella, Ranieri. All. Bonetti.

DEGHI: Laghezza, Coronese, Muci (9′ st Di Silvestro), Difino, Salto, greco, Monopoli, Romano (44′ st Deffo), Miccoli (21′ st Campioto), Carrozza (33′ st Botrugno), Libertini. All. Giuliatto.

ARBITRO: Arnaut di Padova.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA