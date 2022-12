NARDÒ – Vittoria in rimonta contro l’Afragolese, il Toro vola altissimo

Il Nardò di Nicola Ragno continua a macinare punti, soffrendo contro l’Afragolese ma riuscendo a imporsi in rimonta. I granata conservano l’imbattibilità stagionale e, in uno stadio desolatamente vuoto, portano a casa tre punti d’oro contro la compagine napoletana, a secco di vittorie da otto turni.

Su un terreno allentato dalle abbondanti piogge delle ultime ore, il Nardò s’inceppa per buona parte del primo tempo, andando anche in svantaggio per via di un rigore trasformato da Longo ma sulla cui concessione (presunto fallo di Viola su Mancino), la società di casa avrebbe molto da ridire. A vuoto anche le proteste neretine in occasione di un mani di Virgilio in area ospite: Petraglione lascia correre.

È un Nardò rinvigorito quello che torna in campo dopo il riposo. Il primo squillo salentino è ad opera di Dambros che sfiora il palo con un infido diagonale. Esulta la formazione di casa al minuto 10, quando De Giorgi insacca di testa il punto dell’1-1, ma la gioia dura poco: il guardalinee alza la bandierina, segnalando un fuorigioco di Dambros. Ragno mette in campo gli ultimi arrivati Montinaro e Ferreira e i risultati si vedono subito: Lanzolla, su azione da corner, sfiora il montante alla destra di Provitolo, poi è lo stesso Ferreira a battezzare il suo esordio con un gol, incornando in porta un pallone proveniente da un calcio d’angolo. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi, che l’Afragolese subisce anche il secondo gol: discesa sull’out sinistro di Polichetti, cross teso e preciso per Ciracì che di testa fa secco Provitolo per la seconda volta. La formazione di Ragno, centrato il sorpasso, è abile a mantenere a distanza lo scialbo ritorno degli avversari, gestendo il possesso palla sino al triplice fischio, che sancisce la sesta vittoria stagionale. La Cavese e il Barletta restano a -4 e a -2, ma il Nardò può fregiarsi di altri due importanti record: è l’unica squadra ancora imbattuta, nonchè la miglior difesa (soli sei gol incassati) del girone H. Numeri che consentono al Toro di candidarsi, a tutti gli effetti, per un ruolo da protagonista nelle altissime zone della classifica.

Domenica prossima, sfida ad alta quota in casa del Brindisi.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 4 dicembre 2022, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 14

NARDÒ-AFRAGOLESE 2-1

RETI: 34′ pt Longo (A), 25′ st Ferreira (N), 29′ st Ciracì (N)

NARDÒ (3-5-2): Viola; Urquiza (19′ st Montinaro), Lanzolla, Russo; De Giorgi, Fedel, Mengoli (40′ st Caracciolo), Ciracì, Antonacci (19′ st Polichetti); Dambros (32′ st Mariano), Gjonaj (10′ st Ferreira). All. Ragno.

AFRAGOLESE (4-1-4-1): Provitolo; Da Dalt (38′ st Sowe), Mansi, Murolo, Cordato (28′ st Sibilio); Virgilio; Caso, Esposito, Aracri (15′ st Picascia), Mancino (38′ st Percoco); Longo. All. Agovino.

ARBITRO: Petraglione di Termoli.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti Viola, Dambros, Gjonaj, Ferreira (N), Murolo, Da Dalt, Provitolo (A).

RISULTATI E CLASSIFICA