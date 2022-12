TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 6ª giornata, classifica e prossimo turno

TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2022/23

GIORNATA 6

(04.12.2022 h 14.30)

C. Lima e Da Silva-GC Muro 6-3

Carmiano Magliano-Presicce Acquarica 2-1

Castrignano-Pro San Cataldo Lecce 13-3

Corsano-V. Melendugno 2-3

Olympique S.-Vaste rinviata per campo impraticabile

P. Sogliano-Atl. Salve 1-3

S. Guagnano-Salento Soccer A. rinviata per campo impraticabile

CLASSIFICA

Carmiano Magliano 16

Castrignano 15

Vaste 10 (-2 gare)

V. Melendugno 9 (-1 gara)

S. Guagnano 9 (-2 gare)

Corsano 9 (-1 gara)

Atl. Salve 7 (-1 gara)

Salento Soccer A. 7 (-2 gare)

Presicce Acquarica 6

GC Muro 6 (-1 gara)

P. Sogliano 3

C. Lima e Da Silva 3 (-1 gara)

Pro San Cataldo LE 2

Olympique S. 1 (-1 gara)

NOTE: GC Muro-S. Guagnano (dal 23′ st, 1-1), C. Lima e Da Silva-Atl. Salve (dal 23′ pt, 0-0), Corsano-Vaste (dal 1′) e V. Melendugno-Salento Soccer Ac. (dal 1′, 0-0) si recupereranno l’8 dicembre a partire dalle 14.30. Olympique S.-Vaste e S. Guagnano-Salento Soccer A. saranno recuperate in data da destinarsi.

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 7

(11.12.2022 h 14.30)

Corsano-P. Sogliano

GC Muro-Castrignano

Presicce Acquarica-C. Lima e Da Silva

Pro San Cataldo Lecce-Atl. Salve

Vaste-Carmiano Magliano

Salento Soccer A.-Olympique S.

V. Melendugno-S. Guagnano