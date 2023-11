NARDÒ – Una rete per tempo, il Toro passa anche ad Angri e continua a volare alto

Con una rete per tempo, il Nardò passa ad Angri e allunga la sua straordinaria recente serie positiva, fatta di cinque vittorie e un pari nelle ultime sei partite. Agganciato il secondo posto, ora condiviso con Fasano e Casarano, il Toro è a meno tre dall’Altamura capolista.

Parte forte l’Angri che al 7′ sfiora il vantaggio con Palmieri, su cui Viola è strepitoso. La prima sortita offensiva ospite è di Gentile che entra in area e batte verso Scarpato, allargando di troppo la mira. È lo stesso Gentile, al 36′, a far capitolare Scarpato, sfruttando una mischia in area nel migliore dei modi.

Dopo il riposo, l’Angri ritorna in campo con più veemenza e insidia, in più occasioni, la porta di Viola, sempre pronto a sventare ogni minaccia. Al 25′, poi, il Toro ne approfitta per congelare i tre punti: palla vagante al limite, colpisce Guadalupi e manda la sfera nell’angolino, imprendibile per Scarpato. Finisce 0-2 e i granata continuano a sognare.

Domenica prossima, sfida casalinga a Matino contro il Manfredonia.

IL TABELLINO

Angri (SA), stadio “P. Novi”

domenica 12.11.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 11

ANGRI-NARDÒ 0-2

RETI: 36′ pt Gentile, 25′ st Guadalupi

ANGRI: Scarpato, Cordato (40′ st Spunticcia), Picascia, Palmieri (31′ st Giorgio), Longo, Herrera, Manè, Kljalic, Mansour (1′ st Ascione), De Marco (23′ st Cardone), Sabatino (1′ st Fabiano). All. Liquidato.

NARDÒ: Viola, Ceccarini (44′ st Ciannamea), Gennari (40′ st De Giorgi), Lanzolla, Dambros (22′ st D’Anna), Gentile (33′ st Mariani), Addae, Urquiza, Guadalupi, Russo, Milli (32′ st Rossi). All. Ragno.

ARBITRO: Castellano di Nichelino.

NOTE: ammonito Cordato. Rec. 1′ pt, 5′ st.

