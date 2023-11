CASARANO – Rajkovic e Pucci spingono i rossazzurri in alto, anche la Paganese va ko

Continua a correre il Casarano di mister Laterza che nel pantano del Marcello Torre di Pagani supera i campani grazie ad un colpo di testa di Rajkovic. Il tecnico dei rosso azzurri sceglie di risparmiare il Perez e punta ancora sul centravanti serbo.

La partita non regala particolari emozioni in avvio, con le due squadre che si studiano e che provano a colpire, le azioni però vengono interrotte dall’attenzione delle difese. Il primo tiro si registra dopo pochi minuti con Pedalino che non trova lo specchio difeso da Pinestro. Gli azzurrostellati provano a rispondere con una punizione di Faiello, il tiro però risulta impreciso e distante dal bersaglio. Al 25’ si sblocca la gara con Rajkovic che si fa trovare pronto su un traversone e di testa porta in vantaggio i suoi. Al 38’ cercano di reagire i padroni di casa con una giocata di Faiello, l’estremo difensore ospite interviene e neutralizza. La frazione iniziale va in archivio con un tiro di Falcone parato da Pinestro.

Nella ripresa la partita regala veramente poche emozioni complice la pioggia copiosa che scende da cielo e che con il passare del tempo appesantisce il terreno di gioco. Sono però i campani avere una doppia grossa opportunità prima con Langella che impegna Pucci e poi con Orefice che di testa colpisce la traversa. Il Casarano negli ultimi minuti però ha bisogno degli straordinari del suo portiere, Pucci infatti riesce a neutralizzare il tentativo dagli undici metri di Orefice. I rosso azzurri concludono l’incontro festeggiando sotto quello che doveva essere il settore dei propri tifosi, un successo che lancia i salentini sempre più in alto in classifica. Domenica prossima, sfida casalinga contro il Santa Maria Cilento.

(US Casarano Calcio)

—

IL TABELLINO

Pagani (SA), stadio “M. Torre”

domenica 12.11.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 11

PAGANESE-CASARANO 0-1

RETI: 26’ pt Rajkovic

PAGANESE (4-3-3): Pinestro; Ianniello, Galeotafiore, Esposito G., Setola (16’ st Mancino); Del Gesso (16’ st Semonella), Langella, Faiello (27’ st Iannone); Coquin, Orefice, Porzio (27’ st Caruso). A disp.: Grimaldi, De Gennaro, De Feo, Sorgente, De Franco. All.: Agovino.

CASARANO (4-2-3-1): Pucci; Pedalino, Guastamacchia, Vona, Giannini; D’Alena (12’ st Da Silva Ramos), De Luca; Gambino (31 ’st Parisi), Citro (40’ pt Perez), Falcone (18’ st Versienti); Rajkovic. A disp.: Carotenuto, Gjonaj, Celli, Thiandoum, Munoz. All.: Laterza.

ARBITRO: Gai di Carbonia.

NOTE: Ammoniti Vona (C), Rajkovic (C), Pedalino (C), Iannone (P). Rec. 4′ pt, 6′ st. Al 41′ st Pucci (C) para un rigore di Orefice (P).

