GALLIPOLI – Sansò e Oltremarini ribaltano la Fidelis Andria, i giallorossi ritornano alla vittoria

Dopo nove partite senza vittoria, ritorna ad assaporare i tre punti il Gallipoli. A San Pancrazio Salentino, i giallorossi, con Francesco Di Gennaro in panchina al posto di Sandro Carrozza, dimissionario, riescono nell’impresa di fermare una delle corazzate del girone H, la Fidelis Andria.

A sbloccare l’impasse ci aveva pensato Jefferson attorno alla mezzora della ripresa, servito dall’ex Matino, Giambuzzi, per il vantaggio andriese. Il Gallipoli non ci sta e, nel giro di qualche minuto, rimonta: al 31′ Sansò trasforma il primo rigore, concesso per fallo su Oltremarini; al 34′, sempre Sansò trasforma il secondo rigore, concesso per mani di Jefferson in area ospite. Arriva anche il tris salentino con il neo entrato Oltremarini. Per l’Andria la vana gloria di un gol al 95′ con Strambelli che non cancella la delusione per aver subito una sconfitta da una squadra che, prima della giornata in questione, era ultima in classifica.

Il Gallipoli, che non vinceva dalla prima giornata contro il Santa Maria Cilento, sale a quota nove. Domenica prossima, trasferta sul campo della Palmese, che chiude la classifica del girone H con sette punti.

—

IL TABELLINO

San Pancrazio S., stadio “Mazzotta”

domenica 12.11.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023, giornata 11

GALLIPOLI-F ANDRIA 3-2

RETI: 27′ st Jefferson (A), 31′ st rig. e 34′ st rig. Sansò (G), 43′ st Oltrematini (G), 50′ st Strambelli (A)

GALLIPOLI (4-3-3): Passaseo; Miggiano, trinchera, De Nova, Bianco; Zappacosta (37′ pt Sansò), Scialpi, Montagnolo; Tommasone (41′ st Nestola), Artigas (11′ st Oltremarini), Sliti. All. Di Gennaro.

F. ANDRIA (4-3-3): Fratti; Telera (26′ st Giambuzzi), Riefolo, Bottalico (36′ st martinez), Donida; Padalino, Sasanelli, Feola; Burzio, Strambelli, Scaringella (15′ st Jefferson). All. Farina.

ARBITRO: Dini di Città di Castello.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse.

RISULTATI E CLASSIFICA