ECCELLENZA/B – Ginosa ferma Ugento, Manduria non ne approfitta appieno. Ok Brilla e Matino: i tabellini

L’Ugento si ferma per mano del Ginosa, dopo otto vittorie consecutive, ma il Manduria non ne approfitta appieno, bloccato dal Maglie sul 2-2. Alle loro spalle viaggiano spedite Brilla Campi (terzo in classifica e all’ottavo risultato utile di fila, vincendo le ultime tre partite) e Matino (quarto e tornato a vincere dopo due ko consecutivi), che prevale sull’Otranto dell’esordiente Mosca.

Momento negativo per il Massafra che, dopo la sconfitta col Manduria, perde anche per mano del Brilla. Male anche il Racale che spreca un rigore e regala la gioia della vittoria all’Ostuni, sempre ultimo in classifica. Altro successo per il Mesagne, dopo quello di Otranto: ai brindisini basta un gol di Vapore per mettere ko il Novoli, che viaggia ancora a corrente alternata. Dopo tre battute d’arresto consecutive, risorge l’Arboris Belli che ne rifila quattro al San Pietro Vernotico.

I tabellini della decima giornata:

UGENTO-GINOSA 0-1

RETI: 41′ pt Soriano

UGENTO: Maggi, Lezzi, Romano, Iborra, Bisanti (5′ st Jimenez), Bernaola, Elia, Ruiz, Vargas D., Balboa, Ancora. All. Oliva.

GINOSA: Pizzaleo, Cardinale (16′ st Fede), Patronelli, Partipilo (40′ st Sergio), Chiochia, Pinto, Soriano (32′ st Pignatale), Camporeale, Genchi, Gallitelli (22′ st Verdano), Gatto (34′ st Hysaj). All. Passariello.

ARBITRO: Lucanie di Molfetta.

—

V. MATINO-OTRANTO 2-0

RETI: 5′ pt Mora, 26′ pt rig. Pirretti

V. MATINO: Colazo, Tecci, Monteleone, Mora (40′ st El Fattach), Cardinale, Maraschio, Azzinnari (31′ st Mossolini), Amatulli, Ferramosca (19′ st Felicella), Pirretti, Garcia (47′ st Cannizzaro). All. Luperto.

OTRANTO: Caroppo, Valentini, Angelini (34′ st Liquori), Cisternino, Plevi, Signore, Tourè, Mariano, Trovè (1′ st Vigliotti), Piccinno (18′ st Medaglia), Gallo (25′ st Nicolazzo). All. Mosca.

ARBITRO: Rossiello di Molfetta.

NOTE: Espulso Signore (O) al 40′ st.

(US Otranto Calcio) – Inizia con una sconfitta lontano dalle mura amiche l’avventura di mister Giuseppe Mosca sulla panchina del Città di Otranto. In casa del Matino guidato da Claudio Luperto finisce 2-0 per i padroni di casa: a incanalare la contesa i primi 25’di partita. Ancora privo di Villani e Cortese, fuori per infortunio anche Greco, l’Otranto va subito sotto. Già al 5’i locali trovano infatti il vantaggio. Pirretti batte dalla trequarti di sinistra un calcio piazzato, il tocco vincente a pochi passi dalla linea di porta è di Mora, attento e puntuale all’altezza del secondo palo. L’Otranto cerca di riorganizzarsi, il Matino sembra avere più consistenza nella parte nevralgica del campo. Al 12’Garcia calcia fuori dal limite, tre minuti più tardi è di Cisternino sul fronte opposto una conclusione telefonata per Colazo. Dopo una parata di Caroppo sulla botta dalla media distanza di Pirretti, al 24’secondo episodio chiave del match: l’arbitro punisce con il rigore un’uscita bassa dell’estremo difensore idruntino che pare però toccare la sfera, lo stesso Pirretti realizza. L’Otranto si fa vedere in avanti appena dopo la mezz’ora. Palla riconquistata sulla trequarti d’attacco e destro di Lorenzo Piccinno dal limite che rasenta il palo di destra. E il miglior momento dell’undici biancazzurro del presidente Mazzeo. Tourè trova il corridoio giusto per Trovè, sinistro in corsa del centravanti sul quale è bravo Colazo nella respinta. Nel primo minuto di recupero altro pallone riconquistato dalle parti della porta avversaria e stavolta e Gallo a incrociare il sinistro su appoggio di Trovè, sfera di poco fuori. Il secondo tempo corre via senza particolari sussulti: l’Otranto non lesina impegno ma fatica a costruire trame pericolose, il Matino controlla i ritmi del match senza particolari affanni. Corre il 31’della ripresa quando è Cisternino a farsi vedere con un tocco velenoso sottomisura, bravo un difensore locale a deviare in angolo. Il match si chiude sull’espulsione di Signore. Domenica prossima capitan Francesco Mariano e soci tornano a giocare al “Nachira”: nella prima delle due gare casalinghe di capitale importanza avversario di giornata sarà il Massafra.

—

S. MASSAFRA-BRILLA CAMPI 0-3

RETI: 18′ pt Marti, 1′ st Facecchia, 28′ st Iaia

S. MASSAFRA: Oliva, Saponaro (20′ st Galeone), Ligorio (1′ t Secondo), Marzio, Carlucci, Nobile, Faccini (19′ pt Ventimiglia), Sibilla, Serafino, Girardi, Russo (33′ pt Convertino). All. Malacari.

BRILLA CAMPI: Laghezza, Carrozzo, Maniglia (35′ st Fontanella), Iaia, Tondo, De Ventura (39′ st Carlucci), Poleti A. (47′ st Pascali), Caravaglio, Facecchia (41′ st Sardelli), Marti, Poleti C. (36′ st Spedicato). All. Patruno.

ARBITRO: Carpentiere di Barletta.

—

MESAGNE-NOVOLI 1-0

RETI: 23′ pt Vapore

MESAGNE: Carriero, Orfano, Galeone, Pizzolla, Cerrato, Tamborrino, Giancola, Sacco, Vapore (19′ st Lombardi), Miccoli (19′ st Venturuzzo), Coronese M. All. Germano.

NOVOLI: Marchionna Al., D’Andria, Garnica, Calò, Gomez, Jammeh, Falco (26′ st Leuzzi), Trofo, Marchionna An., Delgado, Giannotti (37′ st Campilongo). All. Manco.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

TOMA MAGLIE-MANDURIA 2-2

RETI: 35′ pt Espinar (MAN), 45′ pt Senè (MAG), 4′ st Albano (MAG), 42′ st Castro (MAN)

TOMA MAGLIE: Mele, Frisenda (30′ st Conte), Amato, Stella, Salvucci, Rantucho, Falzetta (45′ st Piscopo), Fideli (41′ st De Dominicis), Senè (41′ st Sprovieri), Tato, Albano. All. Bruno.

MANDURIA: Salvadore D., Cicerello, Bocchino, Maroto (7′ st Castro), Lopez, Linares, D’Ettorre (7′ st Cavaliere), Cutrone (7′ st Dorini), Espinar, Munoz (35′ st Aquaro), Quarta (45′ st Tondi). All. Salvadore A.

ARBITRO: Albanese di Jesolo.

(US Manduria Calcio) – Il Manduria parte bene con il vantaggio di Espinar nel corso della prima frazione, poi il Maglie esce alla distanza e trova prima il pari con Sene e poi il vantaggio di Albano in avvio ripresa. Forcing del Manduria nell’ultimo quarto di gara, decisiva la deviazione di Castro su iniziativa di Quarta per il 2-2 finale. Niente da fare per Lacirignola costretto a dare forfait alla prima ufficiale con il Manduria, dopo il trasferimento in settimana, in porta ancora il sedicenne Salvadore dal primo minuto. Il Manduria schiera Quarta ed Espinar a supporto di Munoz, con Cavaliere inizialmente dalla panchina. All’8’ ci prova Cutrone dalla distanza, sfera di poco a lato. I biancoverdi tornano a pungere al 14’, Munoz calcia da fuori, ma non inquadra lo specchio della porta. La replica del Maglie al 20’, sugli sviluppi di un corner svetta Albano che manda alto. Ancora i padroni di casa con Falzetta che dalla distanza esalta le qualità di Salvadore, il portiere biancoverde la sporca in angolo. Sull’azione seguente chance enorme per Sene che a porta semi-sguarnita non impatta la sfera. Il Manduria sfiora il vantaggio con Maroto, servito perfettamente da Espinar tra le linee, la sua conclusione termina di poco fuori. Vantaggio Manduria che si concretizza al minuto 35 ad opera di Espinar, perfetta la sua conclusione da fuori area. Allo scadere del primo tempo, al 44’, il Maglie trova il pareggio: Diez lancia in profondità Sene che sguscia tra i due centrali difensivi e fa 1-1. In avvio di ripresa, il Maglie passa in vantaggio al 52’: cross di Frisenda e deviazione aerea di Albano che trasforma e fa 2-1 per i padroni di casa. Salvadore ridisegna la squadra con un doppio cambio: Dorini e Castro per Cutrone e Maroto. Ci prova subito Castro dalla distanza, ma senza impensierire Mele. Ancora biancoverdi in proiezione offensiva: combinazione Espinar – Cavaliere, poi Quarta conclude e Mele si oppone. Messapici alla ricerca del pari con Espinar che al 70’ prova con un’azione personale, sul conseguente angolo trova la via della rete Castro, ma viene segnalato un fallo di mano dal direttore di gara. Al 75’ forcing del Manduria, corpo a corpo di Cavaliere con il difensore, entra in area ma il suo tentativo viene neutralizzato da Mele. Nuovo assalto biancoverde, combinazione Quarta – Espinar: il tiro del trequartista spagnolo è alto. Chance per il Maglie con Sene, Bocchino chiude tempestivamente davanti alla porta. Il Manduria trova il gol del pareggio all’88’ con Castro, il centrocampista spagnolo devia sottomisura dopo l’azione personale di Quarta. Nel finale Espinar e Cavaliere (due volte), hanno la chance del potenziale vantaggio. Finisce 2-2 a Otranto con il Maglie, il Manduria muove la classifica e va a 23 punti, accorciando di una sola lunghezza il distacco della capolista Ugento, ko con il Ginosa. Giovedì le due squadre si incontreranno per il ritorno del terzo turno di coppa Italia.

—

OSTUNI-RACALE 2-1

RETI: 43′ pt Pizzo (R), 10′ st Protopapa rig. (O), 21′ st Soihili (O)

OSTUNI: Sy, Fiorentino, Angelini, Mastrota, Soihili, De Rosa, Moretti (1′ st Senè), Arcadio, Pape (42′ st Vitrano), Protopapa (35′ st Thione), De Souza (1′ st Spinelli). All. Giunta.

RACALE: Ferraris, Manca, Fabiani, Milessi, Pizzo, Moran, Chirivì (23′ st Pennetta), Flordelmundo, Latorre, Almeyra (27′ st Perticarari), Castellaneta (23′ st Gravina). All. Calabuig.

ARBITRO: Maestoso di Lecce.

NOTE: Al 30′ st Sy (O) para un rigore di Latorre (R).

—

SP VERNOTICO-ARBORIS BELLI 0-4

RETI: 8′ pt rig. e 13′ pt rig. Gomes Forbes, 18′ pt rig. e 25′ st Amodio

SP VERNOTICO (f.i.): Russo, Renna, Solimeno, Cassano, Medico, Matheus, Manta Al, Fina, Procida, Santoro, Manta An. All. Di Serio.

ARBORIS BELLI (f.i.): Menegatti, Laguardia, Scattarelli, Urbano, Cantalice, Fumarola, Gomes Forbes, Legari, Fernandez, Amodio, Ferrante. All. Marasciulo.

ARBITRO: Specchia di Lecce.