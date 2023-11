PROMOZIONE/B – Taurisano sciupa, Leverano e Grottaglie in vetta coi granata: i tabellini della 10ª

Un terzetto al comando della classifica dopo la decima giornata del girone B di Promozione. Il Taurisano sciupa due gol di vantaggio a cinque minuti dalla fine, facendosi riprendere dal Galatina e perdendo la leadership in solitaria. Insieme ai granata, in testa ci sono anche il Leverano (tris al Locorotondo) e il Grottaglie (di misura sul Ceglie). A due punti dal terzetto di vetta c’è proprio il Galatina, in serie positiva da sei turni.

Due gol a testa tra Veglie e Copertino, reti inviolate tra Tricase e Refugees. Quaterna del Galatone al Carovigno, vittoria anche per il Talsano del neo allenatore Dellisanti (ancora non in panchina per lungaggini burocratiche) sul Cedas, sempre ultimo in classifica.

I tabellini della decima:

GALATINA-TAURISANO 3-3

RETI: 4′ pt Maiolo (T), 31′ pt Gningue (G), 44′ pt e 27′ st Pasca (T), 40′ st Bolte (G), 45′ st Potenza (G)

GALATINA: Colapietro, Gningue, Mancarella, Marino Di. (12′ st Bolte), Pino (18′ st Urrutia), Marino Da., Candido, Brue, Iurato, Manisi, Caputo (35′ st Potenza). All. Colagiorgio.

TAURISANO: De Gaetanis, Solidoro, Antonazzo, Maiolo (37′ st Zilli), Alessandrì, Pasca, Castrì, Galati, Vantaggiato (44′ st Baldari), Negro, Mosca. All. Botrugno.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

—

TALSANO-CEDAS AVIO BRINDISI 2-0

RETI: 30′ st rig. e 45′ st Conte

TALSANO: Sestino, Montervino, Prete, La Gioia, Dima (31′ st Villa), Macaluso, Notaristefano, D’Urso, Marsico (35′ st Scarci), Conte (44′ st Pagliaro), Giannetti (13′ st De Comite). All. Peluso.

CEDAS AVIO BR: Centonze, Morleo, De Francesco, Grande (47′ st Encajes), De Vincentis, Castrignanò, Merito, Motti (27′ st Maggio), Morelli, Lotito (30′ st Lore), Brina (16′ st Carrozzo). All. Marangio.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

LEVERANO-V. LOCOROTONDO 3-1

RETI: 3′ pt Valentino (LE), 7′ pt Pasculli (LE), 20′ pt Miccoli (LE), 4′ st Pentassuglia (LO)

LEVERANO: Bruno, De Giorgi, Sperti, Valentino, Pasculli, De Carli (12′ st Pinto), Miccoli, De Luca (15′ st Spedicato), Suwareh, De Carlo (20′ st Palazzo), Lauretti (30′ st Bleve). All. Caragiuli.

V. LOCOROTONDO: Semeraro, Lacirignola, Caterino (1′ st Turnone), Venere, Basile, Pascullo, Scatigna (15′ st Sozzo), Sescu (25′ st Natale), Dowouta, Musli (25′ st Dos Santos), Pentassuglia (30′ st Miola). All. Pettinicchio.

ARBITRO; Albano di Taranto.

—

TRICASE-RINASCITA REF. 0-0

TRICASE (f.i.): Recchia, Zocco, Beron, Crisafulli, Lopez, Bulnes, Fittaioli, Palumbo, Tomasco, Pietrangelo, Hane. All. De Giuseppe.

RINASCITA REF. (f.i.): Sanneh, Almajiri, Gueye, Diop, Kone, Abdou, Coulibaly, Sene, Kassama, Conde, Marong. All. Baye.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

GROTTAGLIE-CEGLIE 2-1

RETI: 12′ pt e 19′ st Sanyang (G), 25′ st Salamina (C)

GROTTAGLIE: Tursi, Nicolì, D’Amicis, Rossetti, Danese, Galeone, Sanyang, Mur, Sowe, Borda (40′ pt Mignogna), Trimarchi. All. Carrozzo.

CEGLIE: Costantino, Antico (29′ st Lorè), Di Coste, Palazzo, Nazaro V., Maggi M., Ciracì (5′ st Salamina), Lunetti (18′ st Cellamare), Pergola (10′ st Nazaro G.), De Pasquale, Bojang (22′ st Santoro). All. Passalacqua.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

GALATONE-CAROVIGNO 4-1

RETI: 37′ pt Turco (C), 38′ pt e 43′ st rig. Mangia (G), 41′ st De Leo D. (G), 47′ st Gennari (G)

GALATONE: Mirarco, Fracella, Tundo, Albano (33′ st Gennari), Inguscio (17′ st Spano), Antico, Mangia, De Leo C. (20′ st De Pascalis), Filoni D. (20′ st Dollorenzo), De Leo D., Papa (33′ st Mazzarella). All. Rollo.

CAROVIGNO: Laghezza, Frumento, Narracci, Urso, Tanzariello (22′ st Barnaba), Lanzillotti P., Regnani (33′ st Gaeta), Taddeo, Turco, Bari, Cirasino (1′ st Marino). All. Del Vecchio.

ARBITRO: Vozza di Bari.

—

VEGLIE-COPERTINO 2-2

RETI: 7′ pt Giannuzzi (C), 12′ pt Voges (V), 12′ st Fiorini (V), 33′ st De Michele rig.. (C)

VEGLIE: Gutierrez, Martina S., Martina D., Del Monte (26′ st Musardo), Mignaco, Voges, Michaylyszyn, Gullaci, Fiorini, Lillo, Mesa (35′ st Corallo). All. Malerba.

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Della Bona, Giannuzzi, Elia, Perrone, Carrino (43′ st Bernardo), D’Amanzo, Mazzotta (17′ st De Luca), Franco, De Michele. All. Corallo.

ARBITRO: Castro di Molfetta.